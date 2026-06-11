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В Петербурге эвакуировали несколько поликлиник и больниц

Не менее 12 поликлиник эвакуировали в Санкт-Петербурге днем 11 июня после сообщений о минировании зданий, сообщает «Бриф24».

По словам очевидцев, пациентов и медицинский персонал вывели из поликлиники № 11 на Ольховой улице, поликлиники № 77 на Шлиссельбургском проспекте и ряда других медучреждений города.

Уведомления о якобы заложенных взрывных устройствах поступают на электронную почту больниц. Рядом с поликлиниками дежурят отряды Росгвардии.

 

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Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на предстоящих длинных выходных

Дожди с грозой пройдут в агломерации на этих выходных.

В ближайшие выходные жителей Петербурга и Ленобласти ждет переменчивая погода. В агломерации ожидаются дожди с грозой, при этом температура будет достигать местами почти 30 градусов жары. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Жителей Петербурга 12 июня пока ждет благоприятная погода. В первой половине дня воздух прогреется до +21...+23 градусов без осадков. Западные районы Ленинградской области в этот день также окажутся в зоне комфортных температур. Однако на востоке региона пройдут ливни, грозы и местами град при усилении ветра до 15-18 м/с. Температурный фон при этом составит от +24 до +29 градусов. 

Предстоящая ночь на пятницу в Петербурге обещает быть достаточно теплой — в районе +16...+18 градусов. С субботы город окажется под влиянием циклонов. Жителей ждут дожди и заметное понижение дневной температуры до +16...+18 градусов. 

«14 июня кратковременные дожди, даже и грозы могут быть, но несколько теплее днем +19…+21 гр», — рассказал синоптик.

В восточной части Ленинградской области при этом сохранится теплая погода с дневными температурами в пределах +22...+27 градусов, однако по-прежнему прогнозируются ливни и грозой.

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Фото на миниатюре: magnific

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Александр Колесов Погода в Ленобласти

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