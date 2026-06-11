В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с размахом отметили День русского языка. Как подчеркнул сенатор, это в очередной раз подтверждает неиссякаемый интерес к культуре нашей страны за границей.

Масштабное празднование Дня русского языка, объединившее дипломатов из девяти стран СНГ, прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Главным событием вечера стало выступление оркестра «Метелица» из Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко отметил готовность области делиться своим богатым наследием с мировым сообществом.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, комментируя прошедшие торжества, подчеркнул, что культура России всегда вызывала неподдельный интерес за рубежом. Попытки ее «отмены» обреченыи на провал.

«Культура нашей страны всегда вызывала неподдельный интерес за рубежом. Ее яркие образцы, обогатившие мировое культурное наследие, продолжают восхищать всех тех, кто с ними соприкасается. Недостойные, политически мотивированные попытки ее исключения, которые, уверен, будут вскорости вспоминать со стыдом, изначально были обречены на неудачу», — цитирует сенатора ЛенТВ24.

По мнению Сергея Перминова, регионы России играют важную роль в продвижении национальной культуры. И Ленинградская область не исключение.

«Являясь важной частью Серебряного ожерелья России, субъект постоянно подчеркивает значимость культурного измерения в контактах с зарубежными партнерами. Уникальное сочетание природы, истории и уклада жизни создает неповторимый профиль, вплетенный в общее культурное полотно нашей страны», — добавил сенатор.