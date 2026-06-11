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Культура России всегда вызывала неподдельный интерес за рубежом: Сергей Перминов о праздновании Дня русского языка в Париже

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с размахом отметили День русского языка. Как подчеркнул сенатор, это в очередной раз подтверждает неиссякаемый интерес к культуре нашей страны за границей.

Культура России всегда вызывала неподдельный интерес за рубежом: Сергей Перминов о праздновании Дня русского языка в Париже - В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с размахом отметили День русского языка. Как подчеркнул сенатор, это
Фото: Валентин Илюшин/ Online47

Масштабное празднование Дня русского языка, объединившее дипломатов из девяти стран СНГ, прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Главным событием вечера стало выступление оркестра «Метелица» из Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко отметил готовность области делиться своим богатым наследием с мировым сообществом.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, комментируя прошедшие торжества, подчеркнул, что культура России всегда вызывала неподдельный интерес за рубежом. Попытки ее «отмены» обреченыи на провал.

«Культура нашей страны всегда вызывала неподдельный интерес за рубежом. Ее яркие образцы, обогатившие мировое культурное наследие, продолжают восхищать всех тех, кто с ними соприкасается. Недостойные, политически мотивированные попытки ее исключения, которые, уверен, будут вскорости вспоминать со стыдом, изначально были обречены на неудачу», — цитирует сенатора ЛенТВ24.

По мнению Сергея Перминова, регионы России играют важную роль в продвижении национальной культуры. И Ленинградская область не исключение.

«Являясь важной частью Серебряного ожерелья России, субъект постоянно подчеркивает значимость культурного измерения в контактах с зарубежными партнерами. Уникальное сочетание природы, истории и уклада жизни создает неповторимый профиль, вплетенный в общее культурное полотно нашей страны», — добавил сенатор.

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Теги

Ленинградская область культура Сергей Перминов
Новости Социум

На площадке Светогорского ЦБК обсудили важные вопросы экологии

5 июня во Всемирный день окружающей среды на Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате в Ленинградской области прошел четвёртый по счету ежегодный круглый стол по экологии. Руководство промышленного предприятия, представители общественности и власти подняли важные вопросы об этапах реализации текущих экологических проектов, приоритетных планах и целях комбината на перспективу.

Организатором мероприятия выступила команда департамента экологии, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности Светогорского ЦБК, которая начала встречу с рассказа о проводимых на предприятии мероприятиях первого месяца лета под эгидой «Июнь – месяц экологии». Творческие конкурсы, сбор вторичных материалов, благотворительные акции, и даже день без автомобиля на территории производства площадью почти в 200 Га. Всё это, по словам руководства ЦБК, реализуется с целью обратить внимание каждого сотрудника комбината, а значит и жителей города, история которого неразрывно связана с предприятием, на бережное отношение к природе, друг другу и к окружающей среде.

Как рассказали организаторы круглого стола, экологические работы в компании ведутся круглый год. Они затрагивают различные направления: производственный процесс, управление выбросами, сбросами, отходами, водопотреблением, развитие эко-программ и инноваций в Ленинградской области, а также иные сферы.

Особое внимание участники встречи уделили выполнению со стороны комбината условий Комплексного экологического разрешения (КЭР), которое подтверждает, что предприятие работает в соответствии с установленными экологическими нормами и стандартами, а деятельность компании ведётся в рамках наилучших доступных технологий (НДТ). Светогорский ЦБК получил КЭР в конце 2024 года и сейчас реализует программу повышения экологической эффективности (ППЭЭ), а также ряд проектов по модернизации оборудования.

«Вопросы, связанные с окружающей средой, волнуют нас всех. И мы как ответственный бизнес делаем всё, что предписывает нам законодательство, и даже больше. Всё для того, чтобы при выпуске целлюлозно-бумажной продукции, необходимой людям каждый день, минимизировать экологический след от производственной деятельности. Это всегда задача со звёздочкой, но мы успешно справляемся с ней, работаем открыто в поисках наилучших решений в области защиты окружающей среды и готовы и дальше рассказывать обществу о всех этапах этой деятельности», – отметил на встрече директор департамента экологии, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности НПАО «Светогорский ЦБК» Алексей Гришин.

Теги

Светогорский ЦБК

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