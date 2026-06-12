Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут во вторник, 16 июня.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 16 июня с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Переправу разведут для прохода по реке катамарана «Центарус-П» с высотным габаритом 25 метров.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.