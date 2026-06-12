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Разводка Ладожского моста ограничит движение по трассе «Кола» 16 июня

Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут во вторник, 16 июня.

Разводка Ладожского моста ограничит движение по трассе «Кола» 16 июня - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: lenobl.ru

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 16 июня с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Переправу разведут для прохода по реке катамарана «Центарус-П» с высотным габаритом 25 метров.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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Теги

ладожский мост ограничено движение Ленобласть трасса Кола
Новости outside

Киев попросит у Запада еще $20 млрд на вооружение - СМИ

Украина намерена запросить у западных партнеров дополнительные $20 млрд, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя украинского оборонного ведомства.

Киев попросит у Запада еще $20 млрд на вооружение - СМИ - Это обсудят 18 июня.
Фото: Freepik.

Это обсудят 18 июня на следующем заседании Контактной группы по обороне Украины.

По данным издания, вопрос о выделении средств уже поднимал министр обороны Украины Михаил Федоров в ходе переговоров с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Каждому из союзников предлагается выделить от $2 млрд до $6 млрд в виде кредита или безвозмездной помощи. Эти средства Украина планирует потратить на ПВО, приобретение БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия высокой дальности, а также на прямые покупки у украинских оборонных компаний и увеличение взносов в PURL — программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для ВСУ.

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