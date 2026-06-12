Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут во вторник, 16 июня.
Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 16 июня с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Переправу разведут для прохода по реке катамарана «Центарус-П» с высотным габаритом 25 метров.
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Киев попросит у Запада еще $20 млрд на вооружение - СМИ
Украина намерена запросить у западных партнеров дополнительные $20 млрд, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя украинского оборонного ведомства.
Это обсудят 18 июня на следующем заседании Контактной группы по обороне Украины.
По данным издания, вопрос о выделении средств уже поднимал министр обороны Украины Михаил Федоров в ходе переговоров с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Каждому из союзников предлагается выделить от $2 млрд до $6 млрд в виде кредита или безвозмездной помощи. Эти средства Украина планирует потратить на ПВО, приобретение БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия высокой дальности, а также на прямые покупки у украинских оборонных компаний и увеличение взносов в PURL — программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для ВСУ.