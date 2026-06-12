В праздничный день 12 июня перед контрольно-пропускным пунктом в Ивангороде Ленобласти образовалась внушительная очередь из желающих пересечь границу со стороны эстонской Нарвы.

По состоянию на утро пятницы, на парковке со стороны Эстонии находилось около 80 автомобилей, ожидающих въезда в Россию. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Накануне праздника Петербургская таможня предупреждала о возможном наплыве путешественников. Ведомство подчеркивало свою готовность к увеличению пассажиропотока в День России и последующие выходные.