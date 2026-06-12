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В Эстонии на границе с РФ выстроилась очередь из желающих отпраздновать День России

В праздничный день 12 июня перед контрольно-пропускным пунктом в Ивангороде Ленобласти образовалась внушительная очередь из желающих пересечь границу со стороны эстонской Нарвы.

В Эстонии на границе с РФ выстроилась очередь из желающих отпраздновать День России - По состоянию на утро пятницы, на парковке со стороны Эстонии находилось около 80 автомобилей, ожидаю
Кадр видео balticlivecam

По состоянию на утро пятницы, на парковке со стороны Эстонии находилось около 80 автомобилей, ожидающих въезда в Россию. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Накануне праздника Петербургская таможня предупреждала о возможном наплыве путешественников. Ведомство подчеркивало свою готовность к увеличению пассажиропотока в День России и последующие выходные.

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Эстония граница Россия Очередь
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В Волхове начался демонтаж обрушившегося пешеходного моста

В Волхове Ленобласти начали разбирать мост Строителей через реку Волхов, который обрушился почти два месяца назад.

В Волхове начался демонтаж обрушившегося пешеходного моста - На период проведения работ в районе введены ограничения.
Фото: глава Волховского муниципального района Александр Налетов

На период проведения работ в районе введены ограничения. Проход и проезд по береговой линии, а также движение по воде вблизи места работ строго запрещены. Разбор завалов будет проводиться поэтапно и продлится до полного сноса конструкции, предупредили в районной администрации.

Напомним, что мост обрушился почти два месяца назад, 13 апреля. Тогда были разрушены два пролета сооружения, пострадавших не было. Старый мост был закрыт для автомобильного движения еще в 1996 году, когда ввели в эксплуатацию новый Ильинский мост. До обрушения его использовали только для пеших и велосипедных прогулок.

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мост Волховский район Ленобласть обрушение

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