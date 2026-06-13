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Умер актер из «Семнадцати мгновений весны»

Латышский актер Паул Буткевич, известный по роли связного Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны», скончался в возрасте 85 лет. О смерти артиста сообщили в Союзе кинематографистов Латвии.

Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» - О смерти артиста сообщили в Союзе кинематографистов.
Фото: Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Причина смерти не уточняется. В последние годы Буткевич перенес несколько инфарктов и передвигался на инвалидном кресле. Кинокарьера актера началась в 1960 году. Главную роль в фильме «Клятва Гиппократа» он исполнил спустя пять лет.

За время творческой деятельности Буткевич сыграл около 150 ролей в фильмах и сериалах. Актер снимался в картинах «Гардемарины, вперед!», «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Незаконченный ужин» и «Ошибка Тони Вендиса».

Кроме работы в кино, Паул Буткевич исполнял песни в составе нескольких музыкальных ансамблей.

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Семнадцати мгновений весны
Новости Происшествия

Мужчина пытался замаскировать наркотики под груз мороженой рыбы в Петербурге

Руслана Г. арестовали в Санкт-Петербурге по обвинению в попытке сбыта особо крупной партии кокаина, спрятанной в грузе замороженного тунца.

По данным следствия, мужчина приобрел брикетированное вещество с наркотиком для последующей продажи и вместе с другими участниками группы попытался замаскировать его под груз рыбы. При доставке партии в Большой порт Санкт-Петербурга обнаружили 500 брикетов.

Руслану Г. предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Мужчина признал вину.

Несмотря на признательные показания и наличие двух несовершеннолетних детей, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил обвиняемого под стражу.

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Санкт-Петербург

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