Латышский актер Паул Буткевич, известный по роли связного Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны», скончался в возрасте 85 лет. О смерти артиста сообщили в Союзе кинематографистов Латвии.

Причина смерти не уточняется. В последние годы Буткевич перенес несколько инфарктов и передвигался на инвалидном кресле. Кинокарьера актера началась в 1960 году. Главную роль в фильме «Клятва Гиппократа» он исполнил спустя пять лет.

За время творческой деятельности Буткевич сыграл около 150 ролей в фильмах и сериалах. Актер снимался в картинах «Гардемарины, вперед!», «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Незаконченный ужин» и «Ошибка Тони Вендиса».

Кроме работы в кино, Паул Буткевич исполнял песни в составе нескольких музыкальных ансамблей.