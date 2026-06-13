Сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового признали виновным в убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина в доме на Щелковском шоссе в Москве в ночь на 14 апреля 2025 года. Решение вынесла коллегия присяжных, сообщает telegram-канал 112.

Мужчины поддерживали дружеские отношения и в тот день вместе распивали спиртное. Во время общения между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта Берестовой нанес Лукину 91 удар ножом.

Сценарист утверждал, что действовал в целях самообороны. По его версии, конфликт начался после того, как он решил вылить в раковину бутылку водки, купленную Лукиным. Берестовой заявлял, что бывший участник телепроекта первым ударил его, а затем взял нож.

«Он шел на меня как зомби с фразой «убью», – вспоминал Станислав Берестовой

Обвиняемый настаивал, что пытался защититься и не контролировал количество нанесенных ударов.

«Когда ты машешь, чтобы человек остановился, ты не задумываешься. Пока я размахивал, я защищался, в сумме привело к такому количеству», – объяснял Станислав Берестовой

Присяжные не согласились с версией о самообороне и признали сценариста виновным в убийстве.