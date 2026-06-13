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Участник «Дома-2» получил 91 удар ножом от сценариста «Счастливы вместе»

Сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового признали виновным в убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина в доме на Щелковском шоссе в Москве в ночь на 14 апреля 2025 года. Решение вынесла коллегия присяжных, сообщает telegram-канал 112.

Мужчины поддерживали дружеские отношения и в тот день вместе распивали спиртное. Во время общения между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта Берестовой нанес Лукину 91 удар ножом.

Сценарист утверждал, что действовал в целях самообороны. По его версии, конфликт начался после того, как он решил вылить в раковину бутылку водки, купленную Лукиным. Берестовой заявлял, что бывший участник телепроекта первым ударил его, а затем взял нож.

«Он шел на меня как зомби с фразой «убью», – вспоминал Станислав Берестовой

Обвиняемый настаивал, что пытался защититься и не контролировал количество нанесенных ударов.

«Когда ты машешь, чтобы человек остановился, ты не задумываешься. Пока я размахивал, я защищался, в сумме привело к такому количеству», – объяснял Станислав Берестовой

Присяжные не согласились с версией о самообороне и признали сценариста виновным в убийстве.

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Град, ливни и грозы – погода в Ленобласти на 14 июня

Град ожидается в отдельных районах Ленинградской области уже 13 июня, а ночью регион накроют ливни с грозами. Неблагоприятная погода сохранится до конца дня, сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В воскресенье, 14 июня, установится облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут ливни и грозы, днем сохранятся кратковременные дожди.

Желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы будет действовать в Ленинградской области до 10:00 14 июня.

Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 °C, днем потеплеет до +17…+22 °C. Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, днем сменится на юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление существенно не изменится. В отдельных районах Ленинградской области грозы могут сохраниться 15 и 16 июня.

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