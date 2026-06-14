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Почти 250 вражеских БПЛА сбили над Россией за ночь

Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.

Почти 250 вражеских БПЛА сбили над Россией за ночь - Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
Фото: ivbg. ru

В ночь на 14 июня средства противовоздушной обороны РФ сбили 249 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

Воздушные цели были поражены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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13.06.2026
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Теги

минобороны РФ БПЛА
Для души Новости

Детский портрет Владимира Набокова вернули в усадьбу «Рождествено»

В Ленинградской области коллекция музея-усадьбы «Рождествено» пополнилась уникальным экспонатом — детским портретом писателя Владимира Набокова, написанным в 1908 году.

Детский портрет Владимира Набокова вернули в усадьбу «Рождествено» - В Ленинградской области коллекция музея-усадьбы «Рождествено» пополнилась уникальным экспонатом — де
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В рамках празднования Дня поэзии ВладимираНабокова, 13 июня, состоялась передача редкой акварельной работы в фонд музея «Рождествено». Ценный артефакт, долгие годы находившийся в частной коллекции, был подарен музею предпринимателем Денисом Сорокиным. Впервые широкая публика смогла увидеть портрет юного художника на территории Вырской мызы.

Авторство принадлежит художнику британского происхождения Генри Каммингу, который являлся учеником знаменитого Михаила Зичи. Камминг был тесно связан с семьей Набокова. Он не только обучал рисованию мать классика, но и выступал наставником самого будущего писателя.

Исследователи полагают, что портрет был создан именно в семейном имении Набоковых, где художник и его родные традиционно проводили летние месяцы. 

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Рождественно культура Владимир Набоков

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