В регионе запустят ещё 10 модульных станций подготовки в ближайшее время.
Для 14 тысяч жителей Ленинградской области повысят качество водоснабжение. Как рассказал 14 июня губернатор Александр Дрозденко, в ближайшее время ряд населенных пунктов региона получат новые модульные станции водоподготовки.
Так, 10 объектов готовятся к запуска в Вистино, Громово, Житково, Моторном, Старополье, Токарево, Заводском, Красносельском и Ефимовском. В последнем появятся сразу две такие станции.
«Работы по изготовлению, монтажу и вводу в эксплуатацию уже ведёт Леноблводоканал. Благодаря запуску станций до конца 2026 года чистая вода поступит в дома почти 14 тысяч жителей Ленинградской области. В этом году 4 модульных объекта уже заработали в Петровском, Рощино, Ромашках и микрорайоне Пороги города Волхов. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры последовательно расширяет охват, напрямую повышая качество жизни людей», — рассказал губернатор.