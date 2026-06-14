74-летний мужчина погиб в результате дорожного происшествия, еще два человека попали в больницу.

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии из-за выбежавшего на дорогу лося в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает региональный главк МВД.

ДТП произошло в ночь на 14 июня на 144-м километре трассы «Кола». Предварительно, водитель «Рено Дастер» сбил оказавшегося на дороге лося и вышел на проезжую часть. Аварийный знак водитель не установил.

В результате внедорожник, перед которым в этот момент находился мужчина, протаранил следовавший сзади «Хавал». Водитель французской иномарки оказался под собственной машиной. От полученных травм он скончался. Тем временем водителя и пассажира китайского авто доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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