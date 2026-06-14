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В Ленобласти повысят качество водоснабжения для 14 тысяч жителей

В регионе запустят ещё 10 модульных станций подготовки в ближайшее время.

В Ленобласти повысят качество водоснабжения для 14 тысяч жителей - В регионе запустят ещё 10 модульных станций подготовки в ближайшее время.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Для 14 тысяч жителей Ленинградской области повысят качество водоснабжение. Как рассказал 14 июня губернатор Александр Дрозденко, в ближайшее время ряд населенных пунктов региона получат новые модульные станции водоподготовки. 

Так, 10 объектов готовятся к запуска в Вистино, Громово, Житково, Моторном, Старополье, Токарево, Заводском, Красносельском и Ефимовском. В последнем появятся сразу две такие станции.

«Работы по изготовлению, монтажу и вводу в эксплуатацию уже ведёт Леноблводоканал. Благодаря запуску станций до конца 2026 года чистая вода поступит в дома почти 14 тысяч жителей Ленинградской области. В этом году 4 модульных объекта уже заработали в Петровском, Рощино, Ромашках и микрорайоне Пороги города Волхов. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры последовательно расширяет охват, напрямую повышая качество жизни людей», — рассказал губернатор.

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Теги

Александр Дрозденко комитет по жкх Качество воды Леноблводоканал Водоснабжение в Ленобласти
Новости Происшествия

Выбежавший на дорогу лось спровоцировал смертельную аварию в Ленобласти

74-летний мужчина погиб в результате дорожного происшествия, еще два человека попали в больницу.

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии из-за выбежавшего на дорогу лося в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает региональный главк МВД.

ДТП произошло в ночь на 14 июня на 144-м километре трассы  «Кола». Предварительно, водитель «Рено Дастер» сбил оказавшегося на дороге лося и вышел на проезжую часть. Аварийный знак водитель не установил.

В результате внедорожник, перед которым в этот момент находился мужчина, протаранил следовавший сзади «Хавал». Водитель французской иномарки оказался под собственной машиной. От полученных травм он скончался. Тем временем  водителя и пассажира китайского авто доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

авария лось Волховский район

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