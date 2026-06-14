Врач рассказал, какими болезнями можно заразиться после купания в непроверенных местах.
Отдых у воды в летний сезон может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. По словам инфекциониста Владимира Неронова, основную опасность представляют кишечные инфекции, паразитарные заболевания и кожные патологии. Об этом специалист рассказал в беседе с «Газета.Ru».
Как пояснил врач, при заглатывании воды высок риск развития гастроэнтерита, ротавирусной инфекции, дизентерии и сальмонеллеза, сопровождающихся тяжелыми симптомами. Тем временем паразитарные инфекции, такие как лямблиоз, встречаются реже, но протекают значительно дольше. Кроме того, контакт с загрязненной водой может спровоцировать «зуд купальщика», дерматиты, отиты и конъюнктивиты.
Наиболее опасными эксперт называет стоячие водоемы и места рядом с населенными пунктами, где быстрее накапливаются вирусы и бактерии. Даже проточные реки могут стать источником инфекции при наличии коммунальных сбросов. Чтобы минимизировать риски, врач рекомендует после купания обязательно принимать душ с мылом и тщательно промывать глаза и лицо чистой водой. В случае посещения городских пляжей стоит избегать купания в период сильной жары или сразу после ливней, когда уровень загрязнения воды резко возрастает.
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