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Новости Социум

Инфекционист предупредил о серьезных рисках купания в природных водоемах

Врач рассказал, какими болезнями можно заразиться после купания в непроверенных местах.

Отдых у воды в летний сезон может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. По словам инфекциониста Владимира Неронова, основную опасность представляют кишечные инфекции, паразитарные заболевания и кожные патологии. Об этом специалист рассказал в беседе с «Газета.Ru».

Как пояснил врач, при заглатывании воды высок риск развития гастроэнтерита, ротавирусной инфекции, дизентерии и сальмонеллеза, сопровождающихся тяжелыми симптомами. Тем временем паразитарные инфекции, такие как лямблиоз, встречаются реже, но протекают значительно дольше.  Кроме того, контакт с загрязненной водой может спровоцировать «зуд купальщика», дерматиты, отиты и конъюнктивиты.

Наиболее опасными эксперт называет стоячие водоемы и места рядом с населенными пунктами, где быстрее накапливаются вирусы и бактерии. Даже проточные реки могут стать источником инфекции при наличии коммунальных сбросов. Чтобы минимизировать риски, врач рекомендует после купания обязательно принимать душ с мылом и тщательно промывать глаза и лицо чистой водой. В случае посещения городских пляжей стоит избегать купания в период сильной жары или сразу после ливней, когда уровень загрязнения воды резко возрастает.

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Фото на миниатюре: magnific

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болезни безопасное купание
Новости Социум

Как долго хранятся лекарства после вскрытия упаковки

После того, как вы вскроете блистер или флакон, срок хранения содержимого может стать значительно короче.

Указанный срок годности на упаковке гарантирует сохранность препаратов только в неоткрытом виде. Как только вы вскроете блистер или флакон, период хранения лекарства может значительно снизиться. Об этом в беседе с порталом «Доктором Питером» рассказала врач общей практики, гериатр, гастроэнтеролог, нутрициолог Елена Павлова.

Сегодня некоторые фармакологические компании указывают информацию о сроке хранения лекарств после вскрытия упаковки. Для этого в инструкции и на самой упаковке есть соответствующие отметки — нарисованная открытая баночка с цифрой и буквой М (месяцы) или Д (дни). Так, если на препарате указано, например, 12М, это значит, что после вскрытия лекарство хранится 12 месяцев. Если изображено 30Д, то таблетки или сироп простоят только 30 дней.

Но если такой информации на упаковке нет, можно ориентироваться на общепринятые сроки хранения препаратов. Для глазных и ушных капель они составляют не более 28 дней, сиропы и суспензии — от 14 до 28 дней. При этом важно учитывать наличие в составе консервантов и сахара. Если их нет, скорее всего, срок годности препарата проходит по нижней границе.

Тем временем открытые мази, гели и кремы могут храниться от 1 до 6 месяцев, а инсулины после начала использования обычно от 28 до 42 дней.

Врачи подчеркивают, что если на упаковке нет информации о сроке хранения после вскрытия, и вы не уверены, что препарат еще можно использовать, рисковать ни в коем случае нельзя. Лучше избавиться от старых препаратов.

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Фото на миниатюре: magnific

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