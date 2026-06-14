weather 18.5°
$ 71.91
82.97

Главная / Новости / Прямая линия с губернатором Ленобласти пройдет 15 июня

Новости Социум Главное

Прямая линия с губернатором Ленобласти пройдет 15 июня

Глава региона ответит на вопросы жителей в понедельник.

Прямая линия с губернатором Ленобласти пройдет 15 июня - Глава региона ответит на вопросы жителей в понедельник.
Фото: Александр Дрозденко/ MAX

В понедельник, 15 июня, глава Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями региона. Отвечать на вопросы ленинградцев губернатор будет в течение одного часа, с 16:00 до 17:00. 

«ас откровенного разговора о насущном. Никаких шаблонных фраз — только конкретные вопросы и честные ответы. Все главы районов будут, как всегда, на связи, а значит все поручения сразу будут приняты в работу», — отметил губернатор.

Обратиться к Александру Дрозденко жители региона могут по двум номерам:

  • 006 (бесплатный номер на территории Ленинградской области при звонке со стационарного телефона);

  • 8 813 61 315 01 (платный номер. Стоимость звонка определяется по тарифу, установленному оператором связи).

Вам будет интересно
Губернатор Ленобласти рассказал о подготовке к празднованию 100-летия региона
В следующем году Ленинградская область отметит вековой юбилей. Центром масштабных торжеств станет региональная столица — город Гатчина. Фото: Ал...
14.06.2026
219

Теги

прямая линия Александр Дрозденко
Новости Социум

Россиянам рассказали, когда будет следующий праздничный выходной

До ноября у россиян не будет праздничных нерабочих дней.

В ближайшие более чем четыре месяца у россиян не будет праздничных выходных. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Следующий нерабочий праздничный день в России выпадает только на 4 ноября. В этот день страна отметит День народного единства.

«Теперь, в соответствии с утвержденным ранее производственным календарем, у нас до 4 ноября праздничных нерабочих дней нет, поэтому будут полноценные рабочие недели», — заявил Нилов.

Вам будет интересно
Оплатить майский счет за услуги ЖКХ можно до 15 июня
Россияне могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей...
12.06.2026
348

Фото на миниатюре: magnific

Теги

праздники Россия

Популярное

В порту Усть-Луги произошел взрыв, есть погибшие
В порту Усть-Луги произошел взрыв, есть погибшие

13:41 12.06.2026

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться