Глава региона ответит на вопросы жителей в понедельник.

В понедельник, 15 июня, глава Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями региона. Отвечать на вопросы ленинградцев губернатор будет в течение одного часа, с 16:00 до 17:00.

«ас откровенного разговора о насущном. Никаких шаблонных фраз — только конкретные вопросы и честные ответы. Все главы районов будут, как всегда, на связи, а значит все поручения сразу будут приняты в работу», — отметил губернатор.

Обратиться к Александру Дрозденко жители региона могут по двум номерам:

006 (бесплатный номер на территории Ленинградской области при звонке со стационарного телефона);

(бесплатный номер на территории Ленинградской области при звонке со стационарного телефона); 8 813 61 315 01 (платный номер. Стоимость звонка определяется по тарифу, установленному оператором связи).