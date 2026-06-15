В деревне Низино в Центральном парке культуры и отдыха, в рамках празднования Дня Низинского сельского поселения состоялось торжественное открытие памятника Петергофскому фонтанному водоводу.

Основой памятника стала подлинная труба XVIII века — уникальный артефакт, поднятый со дна Ладожского озера в 2021 году группой поисковиков-водолазов. Когда-то эта труба находилась на затонувшем судне, перевозившем материалы для строительства знаменитой фонтанной системы Петергофа. Инициатором создания памятника выступил местный волонтёр-каменотёс, а финансовую поддержку оказали представители местного бизнеса.

На региональном уровне подобные инициативы поддерживаются через конкурс «Дружно. По делу», который проводит комитет общественных коммуникаций Ленобласти для некоммерческих организаций и бизнеса. Заявки принимаются до 17 июля на портале «КОМАНДА47».