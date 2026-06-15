weather 19.4°
$ 71.91
82.97

Главная / Для души / В Низино открыли памятник Петергофскому фонтанному водоводу с уникальной трубой XVIII века

Для души Новости

В Низино открыли памятник Петергофскому фонтанному водоводу с уникальной трубой XVIII века

В деревне Низино в Центральном парке культуры и отдыха, в рамках празднования Дня Низинского сельского поселения состоялось торжественное открытие памятника Петергофскому фонтанному водоводу. 

В Низино открыли памятник Петергофскому фонтанному водоводу с уникальной трубой XVIII века - В деревне Низино в Центральном парке культуры и отдыха, в рамках празднования Дня Низинского сельско
Фото: lenobl.ru

Основой памятника стала подлинная труба XVIII века — уникальный артефакт, поднятый со дна Ладожского озера в 2021 году группой поисковиков-водолазов. Когда-то эта труба находилась на затонувшем судне, перевозившем материалы для строительства знаменитой фонтанной системы Петергофа. Инициатором создания памятника выступил местный волонтёр-каменотёс, а финансовую поддержку оказали представители местного бизнеса.

На региональном уровне подобные инициативы поддерживаются через конкурс «Дружно. По делу», который проводит комитет общественных коммуникаций Ленобласти для некоммерческих организаций и бизнеса. Заявки принимаются до 17 июля на портале «КОМАНДА47».

Теги

низино
Новости Социум

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа. 

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко - Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа.
Фото: Online47

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 июня проводит «прямую линию» с жителями региона.

Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:

♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Длиться прямая линия будет на протяжении часа - с 16 до 17 часов.

Теги

Александр Дрозденко прямая линия

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок
Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

08:56 15.06.2026

Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге
Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге

09:59 15.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться