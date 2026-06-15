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В Гатчинском округе завершили расчистку русла реки Оредеж у Рождественской ГЭС

Специалисты устранили избыточную растительность на реке.

В Гатчинском округе завершили расчистку русла реки Оредеж у Рождественской ГЭС - Специалисты устранили избыточную растительность на реке.
Фото: Комитет по природным ресурсам Ленобласти

Специалисты Агентства природопользования провели очистку акватории реки Оредеж вблизи Рождественской малой ГЭС.

Работы на реке прошли на минувшей неделе. Очистка проходила непосредственно в районе плотины Рождественской малой гидроэлектростанции. Как сообщили в региональном Комитете по природным ресурсам, основной задачей специалистов стало удаление скопившейся травы и излишков водной растительности. Это было необходимо для обеспечения экологического благополучия реки, а также для стабильного и безопасного функционирования гидротехнических сооружений.

«Здоровое состояние рек — важная составляющая экологического благополучия Ленинградской области. Такие мероприятия помогают поддерживать водные объекты в надлежащем состоянии, создавать более комфортные условия для жителей и сохранять благоприятную среду для растений и животных. Последовательная работа по оздоровлению рек и озёр является одним из важных направлений деятельности Комитета», — подчеркнулглава Комитета Фёдор Стулов.

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Фото на миниатюре: magnific

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