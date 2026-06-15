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Следующие две короткие рабочие недели ждут россиян в ноябре и декабре

До тех пор у россиян будут полноценные пятидневные рабочие недели.

Следующие две короткие рабочие недели ждут россиян в ноябре и в декабре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на на данные производственного календаря.

Так, в ноябре россияне будут отдыхать 4 ноября, выпадающий на среду. Рабочими днями станут только понедельник и вторник, а затем четверг и пятница.

В декабре россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя. Она выпадет на самый конец месяц — с 28 по 30 декабря. А в четверг, 31 декабря, у россиян начнутся новогодние каникулы.

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