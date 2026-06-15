До тех пор у россиян будут полноценные пятидневные рабочие недели.
Следующие две короткие рабочие недели ждут россиян в ноябре и в декабре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на на данные производственного календаря.
Так, в ноябре россияне будут отдыхать 4 ноября, выпадающий на среду. Рабочими днями станут только понедельник и вторник, а затем четверг и пятница.
В декабре россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя. Она выпадет на самый конец месяц — с 28 по 30 декабря. А в четверг, 31 декабря, у россиян начнутся новогодние каникулы.
Фото на миниатюре: bearfotos/ magnific