До тех пор у россиян будут полноценные пятидневные рабочие недели.

Следующие две короткие рабочие недели ждут россиян в ноябре и в декабре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на на данные производственного календаря.

Так, в ноябре россияне будут отдыхать 4 ноября, выпадающий на среду. Рабочими днями станут только понедельник и вторник, а затем четверг и пятница.

В декабре россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя. Она выпадет на самый конец месяц — с 28 по 30 декабря. А в четверг, 31 декабря, у россиян начнутся новогодние каникулы.

Вам будет интересно Губернатор Ленобласти рассказал о подготовке к празднованию 100-летия региона В следующем году Ленинградская область отметит вековой юбилей. Центром масштабных торжеств станет региональная столица — город Гатчина. Фото: Ал...

Фото на миниатюре: bearfotos/ magnific