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Новости Социум

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе до конца рабочей недели

Плановые работы по добыче ископаемых пройдут на карьерах Каменногорского поселения.

В период с 15 по 19 июня в карьерах Каменногорского поселения пройдут взрывные работы. Шумно будет с 10.00 до 17:00, предупреждают в администрации муниципалитета.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадок, а также в радиусе опасной зоны (700 м) запрещены до окончания взрывных работ», — говорится в сообщении.

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15.06.2026
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Фото на миниатюре: администрация Выборгского района

Теги

взрывные работы Выборгский район
Новости Социум

В Волосово построят первый дом новой программы расселения аварийного жилья на 63 квартиры

В Ленинградской области стартуют проектно-изыскательские работы для строительства первого дома в рамках новой программы расселения аварийного жилья. Объект появится в городе Волосово. 

Старт программы начинается с Волосово, поскольку здесь уже есть подготовленный земельный участок и понятная планировка под семьи, которые нуждаются в переселении из аварийного фонда. Компания «ЛенОблАИЖК» готовит дом на 63 квартиры общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Проектировщик уже приступил к работе, полный комплект документации планируется получить в апреле 2027 года.

В текущем году планируется приступить к проектированию ещё четырёх объектов в Пикалёво и Выборге. В следующем году запланировано начало строительства двух домов в Пикалёво по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В правительстве региона отмечают, что задача властей — обеспечить жителям ясный маршрут: от признания дома аварийным до получения ключей от новой безопасной квартиры. По каждому объекту будет выдерживаться необходимый темп, а все этапы будут проходить без задержек.

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15.06.2026
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Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения нацпроекта «Жилье и городская среда», которая действует в регионе с 2019 года, можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. Новая программа расселения аварийного жилья рассчитана до 2030 года. В неё вошли 24 муниципальных образования, 74,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья и более 5 тысяч жителей. Основной объём расселения регион планирует обеспечить через новые квартиры: 74 процента граждан получат жильё в новых домах, 24 процента — на вторичном рынке, 2 процента — выкупную стоимость.

Теги

Волосово расселение аварийного жилья

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