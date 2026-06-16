weather 16.5°
$ 72.45
83.80

Главная / Новости / Ученый рассказал о последствиях теплового удара, которые могут остаться на всю жизнь

Новости Социум

Ученый рассказал о последствиях теплового удара, которые могут остаться на всю жизнь

По словам ученого Пермского политеха Валерия Литвинова, последствия теплового удара могут быть долговременными и даже необратимыми. Тепловой удар, который легко получить в жару, может привести к появлению новых хронических заболеваний.

Ученый рассказал о последствиях теплового удара, которые могут остаться на всю жизнь - Важно помнить о мерах предосторожности в жаркую погоду и избегать перегрева.
Фото: Freepik.

Среди возможных последствий:

  • проблемы с сердцем, включая ишемию, сердечную недостаточность или фибрилляцию предсердий;

  • повреждение кровеносных сосудов, жесткость артерий и риск инсульта;

  • нарушения координации движений и равновесия, проблемы с речью и памятью из-за повреждения мозжечка;

  • развитие диабета второго типа из-за повреждения поджелудочной железы;

  • хронические заболевания почек у пожилых людей;

  • негативное влияние на печень, мышцы и психическое здоровье, повышение риска хронической усталости, тревоги и депрессии.

Во время теплового удара организм пытается охладить себя, отводя кровь от внутренних органов к коже. Это приводит к тому, что жизненно важные органы перестают получать достаточно кислорода, что может вызвать необратимые повреждения, сообщает «Доктор Питер».

Важно помнить о мерах предосторожности в жаркую погоду и избегать перегрева.

Вам будет интересно
Как долго хранятся лекарства после вскрытия упаковки
После того, как вы вскроете блистер или флакон, срок хранения содержимого может стать значительно короче. Указанный срок годности на упаковке гарантир...
14.06.2026
250

Теги

тепловой удар ученый
Новости Социум Главное

В детских лагерях Ленобласти перед началом сезона выявили 120 нарушений

Прокуратура перед началом сезона проверила почти 500 организациях детского отдыха.

В детских лагерях Ленобласти перед началом сезона выявили 120 нарушений - Проведены проверки в почти 500 организациях отдыха.
Фото: freepik

Особое внимание было уделено требованиям безопасности детей, включая пожарную безопасность и санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили в ведомстве.

По результатам проверки было выявлено 120 нарушений. Для их устранения было внесено 51 представление, принесены три протеста, которые уже рассмотрены и удовлетворены. Также трем должностным лицам были объявлены предостережения.

Отметим, в этом году в регионе будут работать более 400 лагерей и площадок для детского отдыха. Ожидается, что за сезон их посетят около 110 тысяч школьников.

Теги

детский лагерь прокуратура проверки Ленобласть детский отдых нарушения

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок
Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

08:56 15.06.2026

Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге
Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге

09:59 15.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться