По словам ученого Пермского политеха Валерия Литвинова, последствия теплового удара могут быть долговременными и даже необратимыми. Тепловой удар, который легко получить в жару, может привести к появлению новых хронических заболеваний.

Среди возможных последствий:

проблемы с сердцем, включая ишемию, сердечную недостаточность или фибрилляцию предсердий;

повреждение кровеносных сосудов, жесткость артерий и риск инсульта;

нарушения координации движений и равновесия, проблемы с речью и памятью из-за повреждения мозжечка;

развитие диабета второго типа из-за повреждения поджелудочной железы;

хронические заболевания почек у пожилых людей;

негативное влияние на печень, мышцы и психическое здоровье, повышение риска хронической усталости, тревоги и депрессии.

Во время теплового удара организм пытается охладить себя, отводя кровь от внутренних органов к коже. Это приводит к тому, что жизненно важные органы перестают получать достаточно кислорода, что может вызвать необратимые повреждения, сообщает «Доктор Питер».

Важно помнить о мерах предосторожности в жаркую погоду и избегать перегрева.