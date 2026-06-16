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Дожди не спешат покидать Ленобласть

В Ленинградской области 17 июня ожидается облачная погода.

Дожди не спешат покидать Ленобласть - Температура воздуха ночью составит +10…+15°С, днем - +14…+19°С.
Фото: Freepik.

В большинстве районов пройдут дожди, местами - грозы и ливни. Ветер юго-западный, западный ночью умеренный. Температура воздуха ночью составит +10…+15°С, днем - +14…+19°С.

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Теги

Ленобласть погода дождь лето
Новости Происшествия outside

В Карелии нашли двух пропавших несовершеннолетних сестер

Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Карелии нашли двух пропавших несовершеннолетних сестер - Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: МВД по Республике Карелия

В Карелии завершили поиски двух пропавших 15 июня несовершеннолетних сестер. Они живы и здоровы, передает региональное управление МВД России.

По имеющейся информации, девочки с вечера минувших суток находились в Петрозаводске. Помощь в поиске пропавших сестер оказывали волонтеры движения «Лиза Алерт».

Также известно, что криминальной составляющей в пропаже детей нет. Сейчас правоохранители устанавливают другие обстоятельства случившегося. 

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карелия пропали дети

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