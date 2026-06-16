Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Карелии завершили поиски двух пропавших 15 июня несовершеннолетних сестер. Они живы и здоровы, передает региональное управление МВД России.

По имеющейся информации, девочки с вечера минувших суток находились в Петрозаводске. Помощь в поиске пропавших сестер оказывали волонтеры движения «Лиза Алерт».

Также известно, что криминальной составляющей в пропаже детей нет. Сейчас правоохранители устанавливают другие обстоятельства случившегося.