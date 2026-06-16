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Новости Социум

Житель Выборга остался без иномарки за неоплаченные штрафы, кредиты и налоги

Мужчина накопил долги на 1,2 млн рублей, но не спешил их погашать. 

Житель Выборга остался без иномарки за неоплаченные штрафы, кредиты и налоги - Мужчина накопил долги на 1,2 млн рублей, но не спешил их погашать.
Фото: УФССП России по Ленинградской области

В Выборге судебные приставы наложили арест на автомобиль местного жителя, накопившего долг в размере 1,2 млн рублей по штрафам, кредитам и налогам. Об этом рассказали в УФССП России по Ленинградской области.

Как рассказали в ведомстве, в общей сложности на мужчину было составлено 58 исполнительных производств, из которых 53 касались штрафов за нарушения ПДД. В результате приставы изъяли у должника автомобиль «Инфинити FX30D».

После оценки иномарку продадут на торгах для погашения задолженности.

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Теги

Выборг налоги штрафы конфискация имущества
Новости Происшествия outside

В Карелии нашли двух пропавших несовершеннолетних сестер

Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Карелии нашли двух пропавших несовершеннолетних сестер - Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: МВД по Республике Карелия

В Карелии завершили поиски двух пропавших 15 июня несовершеннолетних сестер. Они живы и здоровы, передает региональное управление МВД России.

По имеющейся информации, девочки с вечера минувших суток находились в Петрозаводске. Помощь в поиске пропавших сестер оказывали волонтеры движения «Лиза Алерт».

Также известно, что криминальной составляющей в пропаже детей нет. Сейчас правоохранители устанавливают другие обстоятельства случившегося. 

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карелия пропали дети

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