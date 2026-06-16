Мужчина накопил долги на 1,2 млн рублей, но не спешил их погашать.

В Выборге судебные приставы наложили арест на автомобиль местного жителя, накопившего долг в размере 1,2 млн рублей по штрафам, кредитам и налогам. Об этом рассказали в УФССП России по Ленинградской области.

Как рассказали в ведомстве, в общей сложности на мужчину было составлено 58 исполнительных производств, из которых 53 касались штрафов за нарушения ПДД. В результате приставы изъяли у должника автомобиль «Инфинити FX30D».

После оценки иномарку продадут на торгах для погашения задолженности.