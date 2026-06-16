Полиция провела миграционный рейд на строительной площадке жилого комплекса на улице Кораблестроителей в Петербурге.

Было проверено около сотни иностранных граждан. Несколько рабочих попытались скрыться от правоохранителей, забравшись на верхний недостроенный этаж и задвинув проход бетонной плитой. Однако их попытка оказалась безуспешной.

В результате проверки выяснилось, что 12 мигрантов работали без необходимых документов. Нарушители были привлечены к административной ответственности. Суд назначил им штрафы с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации. Также планируется привлечь к ответственности работодателя мигрантов.