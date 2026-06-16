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12 нелегальных мигрантов задержали на стройплощадке в Петербурге

Полиция провела миграционный рейд на строительной площадке жилого комплекса на улице Кораблестроителей в Петербурге.

12 нелегальных мигрантов задержали на стройплощадке в Петербурге - Было проверено около сотни иностранных граждан.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Было проверено около сотни иностранных граждан. Несколько рабочих попытались скрыться от правоохранителей, забравшись на верхний недостроенный этаж и задвинув проход бетонной плитой. Однако их попытка оказалась безуспешной.

В результате проверки выяснилось, что 12 мигрантов работали без необходимых документов. Нарушители были привлечены к административной ответственности. Суд назначил им штрафы с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации. Также планируется привлечь к ответственности работодателя мигрантов.

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10.06.2026
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Теги

мигранты рейд полиция Петербург
Новости Социум

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября - Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.
Фото: t. me/ izbirkom47

Документ опубликован на портале официального правовых актов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В этом году впервые в выборах в Госдуму примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских субъектах выберут депутатов законодательных собраний.

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Теги

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