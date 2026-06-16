Несовершеннолетней предоставили специальный аппарат, положенный по закону.
В Ленинградской области прокуратура добилась предоставления ребенку-инвалиду аппарата для коленного сустава. Об этом 16 июня рассказали в пресс-службе надзорного ведомства оп региону.
«Прокуратура Ленинградской области провела проверку по обращению матери ребёнка-инвалида о нарушении прав ее 8-летней дочери на получение технических средств реабилитации. Установлено, что девочка является инвалидом и имеет хроническое заболевание, в соответствии с которым ей необходим аппарат на коленный сустав, который не был предоставлен в установленном порядке», — указано в сообщении.
По требованию прокуратуры ребенка обеспечили положенным по закону аппаратом.