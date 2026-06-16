ГКУ «Мособлпожспас»: клещи чувствуют жертву за 10 метров.

Клещи часто обитают рядом с обочинами дорог и в лесистой местности. При этом свою жертву паразиты могут чувствовать за 10 метров. Об этом РИА Новости рассказали спасатели ГКУ «Мособлпожспас».

«У клещей отличное чутье: они улавливают запах приближающейся жертвы за 10 метров. На обочинах дорог их обычно больше, чем в глубине леса — там больше потенциальных »мишеней"", — предупредили эксперты.

Излюбленными местами паразитов для поиска жертв также являются хвойные леса, лесные зоны вдоль дорог, луга, парковые территории, овраги и сырые затененные участки возле водоемов, где много растительности.

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