weather 13.6°
$ 72.14
83.73

Главная / Новости / В Ленобласти ребенку-инвалиду предоставили средство реабилитации по требованию прокуратуры

Новости Социум

В Ленобласти ребенку-инвалиду предоставили средство реабилитации по требованию прокуратуры

Несовершеннолетней предоставили специальный аппарат, положенный по закону.

В Ленинградской области прокуратура добилась предоставления ребенку-инвалиду аппарата для коленного сустава. Об этом 16 июня рассказали в пресс-службе надзорного ведомства оп региону.

«Прокуратура Ленинградской области провела проверку по обращению матери ребёнка-инвалида о нарушении прав ее 8-летней дочери на получение технических средств реабилитации. Установлено, что девочка является инвалидом и имеет хроническое заболевание, в соответствии с которым ей необходим аппарат на коленный сустав, который не был предоставлен в установленном порядке», — указано в сообщении.

По требованию прокуратуры ребенка обеспечили положенным по закону аппаратом.

Вам будет интересно
В детских лагерях Ленобласти перед началом сезона выявили 120 нарушений
Прокуратура перед началом сезона проверила почти 500 организациях детского отдыха. Фото: freepik Особое внимание было уделено требованиям безопасности...
16.06.2026
208

Теги

прокуратура Ленинградская область
Новости Социум

Эксперты назвали излюбленные места клещей для поиска жертв

ГКУ «Мособлпожспас»: клещи чувствуют жертву за 10 метров.

Клещи часто обитают рядом с обочинами дорог и в лесистой местности. При этом свою жертву паразиты могут чувствовать за 10 метров. Об этом РИА Новости рассказали спасатели ГКУ «Мособлпожспас».

«У клещей отличное чутье: они улавливают запах приближающейся жертвы за 10 метров. На обочинах дорог их обычно больше, чем в глубине леса — там больше потенциальных »мишеней"", — предупредили эксперты.

Излюбленными местами паразитов для поиска жертв также являются хвойные леса, лесные зоны вдоль дорог, луга, парковые территории, овраги и сырые затененные участки возле водоемов, где много растительности.

Вам будет интересно
Более тысячи жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю
1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область. С 4 по 10 июня в медучреждения Пет...
10.06.2026
320

Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок
Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

08:56 15.06.2026

Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге
Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге

09:59 15.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться