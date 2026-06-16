weather 18.5°
$ 72.45
83.80

Главная / Новости / Трамп: США могут могут восстановить санкции против российской нефти

Новости Экономика outside

Трамп: США могут могут восстановить санкции против российской нефти

Президент США заявил, что за счет снижения цен на нефть против российских энергоносителей могут быть введены новые санкции.

Президент США Дональд Трамп допустил возобновление санкций против российской нефти после завершения конфликта на Ближнем Востоке. 

Американский лидер напомнил, что на время конфликта на Ближнем Востоке США ослабили санкции против российских энергоносителей. Теперь же нефть из региона снова поставляется на мировые рынки.

«Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Вам будет интересно
«Татнефть» ограничила продажу топлива на всех своих АЗС в России
Компания «Татнефть» объявила о введении ограничений на продажу бензина и дизтоплива на всех своих АЗС в России. Фото: freepik «На данный момент на все...
16.06.2026
160

Фото на миниатюре: magnific

Теги

США Россия Дональд Трамп санкции
Новости Происшествия outside

В Карелии нашли двух пропавших несовершеннолетних сестер

Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Карелии нашли двух пропавших несовершеннолетних сестер - Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: МВД по Республике Карелия

В Карелии завершили поиски двух пропавших 15 июня несовершеннолетних сестер. Они живы и здоровы, передает региональное управление МВД России.

По имеющейся информации, девочки с вечера минувших суток находились в Петрозаводске. Помощь в поиске пропавших сестер оказывали волонтеры движения «Лиза Алерт».

Также известно, что криминальной составляющей в пропаже детей нет. Сейчас правоохранители устанавливают другие обстоятельства случившегося. 

Вам будет интересно
Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о травмировании ребенка в Мурино из-за самокатчика
Ранее после наезда самокатчика на 9-летнего мальчика было возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ запросил доклад о ходе расследова...
16.06.2026
100

Теги

карелия пропали дети

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок
Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

08:56 15.06.2026

Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге
Группу подростков арестовали за избиения прохожих в Петербурге

09:59 15.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться