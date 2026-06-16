Президент США заявил, что за счет снижения цен на нефть против российских энергоносителей могут быть введены новые санкции.

Президент США Дональд Трамп допустил возобновление санкций против российской нефти после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Американский лидер напомнил, что на время конфликта на Ближнем Востоке США ослабили санкции против российских энергоносителей. Теперь же нефть из региона снова поставляется на мировые рынки.

«Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

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