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В Карелии нашли двух пропавших несовершеннолетних сестер

Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Карелии нашли двух пропавших несовершеннолетних сестер - Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: МВД по Республике Карелия

В Карелии завершили поиски двух пропавших 15 июня несовершеннолетних сестер. Они живы и здоровы, передает региональное управление МВД России.

По имеющейся информации, девочки с вечера минувших суток находились в Петрозаводске. Помощь в поиске пропавших сестер оказывали волонтеры движения «Лиза Алерт».

Также известно, что криминальной составляющей в пропаже детей нет. Сейчас правоохранители устанавливают другие обстоятельства случившегося. 

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16.06.2026
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Теги

карелия пропали дети
Новости Социум

Осенняя погода придет в Петербург и Ленобласть на два дня

Ухудшение погодных условий ожидается в агломерации с середины недели.

Осенняя погода придет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область на два дня. Всему виной станет новый циклон, который принесет много осадков и прохладу. Об этом 16 июня рассказал синоптик Александр Колесов. 

Согласно прогнозу, со среды в Северной столице и приграничных районах области установится сильный ветер до 13 м/с, а температура днем упадет до 13...15 градусов выше нуля. Количество выпавших осадков за сутки при этом может достигнуть 30 мм. 

«Но компенсация нам за такую погоду будет, и уже с пятницы в Санкт-Петербурге без осадков и прогрев солнцем до +20 гр., а к выходным и до +25 гр», — добавил синоптик.

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16.06.2026
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Фото на миниатюре: magnific/ jcomp

Теги

Александр Колесов прогноз погоды

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