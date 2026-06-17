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В школах Ленобласти появятся строительные классы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поддержал идею создания строительных классов в школах региона.

В школах Ленобласти появятся строительные классы - Дрозденко поручил строительному блоку привлечь к этой работе застройщиков, промышленные предприятия,
Фото: t. me/drozdenko_au_lo

Такая практика уже начинает развиваться в Янино-1. Глава региона призвал открывать строительные классы по всей области и помогать школьникам выстраивать понятный маршрут для знакомства с профессией.

«В строительстве сегодня нужны инженеры, проектировщики, рабочие специальности, специалисты по технике, материалам и оборудованию. Ребенок должен видеть профессию живьем, понимать, где учиться и где потом работать», — отметил Дрозденко.

Александр Дрозденко поручил строительному блоку привлечь к этой работе застройщиков, промышленные предприятия, колледжи и вузы.

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Теги

школа Дрозденко строительные классы образование
Новости Происшествия

Пьяного водителя в Тихвинском районе ловили с погоней и стрельбой

В Тихвинском районе Ленобласти сотрудники ДПС пытался остановить автомобиль «ВАЗ-2107» без номеров. Водитель проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться.

Пьяного водителя в Тихвинском районе ловили с погоней и стрельбой - За рулем находился 19-летний парень, официально не трудоустроен, водительского удостоверения у него
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

На 118-м километре дороги Тихвин - Будогощь - Чудово началось преследование. Инспекторы использовали световые и звуковые сигналы, а также громкую связь, но водитель не реагировал. Для остановки автомобиля было применено табельное оружие — сначала выстрел в воздух, затем по колесам. Через несколько минут машина остановилась. Водитель выскочил из салона и попытался убежать в лес, но был задержан сотрудниками ДПС.

За рулем находился 19-летний парень, официально не трудоустроен, водительского удостоверения у него нет. Есть подозрение, что он был в нетрезвом состоянии. В отделе в отношении водителя оформили протоколы по шести статьям Кодекса об административных правонарушениях.

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Теги

пьяный водитель Тихвинский район Ленобласть погоня стрельба Мвд полиция

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