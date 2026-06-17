Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поддержал идею создания строительных классов в школах региона.

Такая практика уже начинает развиваться в Янино-1. Глава региона призвал открывать строительные классы по всей области и помогать школьникам выстраивать понятный маршрут для знакомства с профессией.

«В строительстве сегодня нужны инженеры, проектировщики, рабочие специальности, специалисты по технике, материалам и оборудованию. Ребенок должен видеть профессию живьем, понимать, где учиться и где потом работать», — отметил Дрозденко.

Александр Дрозденко поручил строительному блоку привлечь к этой работе застройщиков, промышленные предприятия, колледжи и вузы.