Губернатор Ленинградской области сообщил о старте защиты итоговых работ первого потока программы «Герои Команды 47».

По данным главы региона, 65 процентов участников первого набора уже трудоустроены либо находятся на этапе оформления или согласования должностей.

«Ключевое для нас сейчас — чтобы все выпускники нашли дело по душе на территории региона. Отрабатываем с каждым кандидатом в индивидуальном режиме, чтобы никто не остался без достойного предложения после завершения обучения. Эта работа — под моим личным контролем», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, программа «Герои Команды 47» была запущена по поручению губернатора в 2025 году для отбора и подготовки из числа участников СВО высококвалифицированных руководителей для дальнейшего трудоустройства в органы власти и учреждения области. Программа рассчитана до 2030 года.

В 2025 году в рамках социальной интеграции ветеранов проходила реализация программы «Герои Команды 47», по итогам первого модуля которой в июле были подведены результаты, а также стартовал набор на второй поток образовательной программы «Бизнес героев 47». Как уже ранее писал ivbg.ru, работодатели теперь должны размещать вакансии для участников СВО на единой цифровой платформе «Работа в России».