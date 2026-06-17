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Новости Социум

Александр Дрозденко: 65% выпускников первого потока «Герои Команды 47» уже трудоустроены

Губернатор Ленинградской области сообщил о старте защиты итоговых работ первого потока программы «Герои Команды 47».

По данным главы региона, 65 процентов участников первого набора уже трудоустроены либо находятся на этапе оформления или согласования должностей.

«Ключевое для нас сейчас — чтобы все выпускники нашли дело по душе на территории региона. Отрабатываем с каждым кандидатом в индивидуальном режиме, чтобы никто не остался без достойного предложения после завершения обучения. Эта работа — под моим личным контролем», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, программа «Герои Команды 47» была запущена по поручению губернатора в 2025 году для отбора и подготовки из числа участников СВО высококвалифицированных руководителей для дальнейшего трудоустройства в органы власти и учреждения области. Программа рассчитана до 2030 года.

В 2025 году в рамках социальной интеграции ветеранов проходила реализация программы «Герои Команды 47», по итогам первого модуля которой в июле были подведены результаты, а также стартовал набор на второй поток образовательной программы «Бизнес героев 47». Как уже ранее писал ivbg.ru, работодатели теперь должны размещать вакансии для участников СВО на единой цифровой платформе «Работа в России».

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Ленобласть Герои команды 47 Александр Дрозденко
Новости Социум

В российском регионе разрешили усыплять бродячих собак

Депутаты Заксобрания Иркутской области приняли во втором окончательном чтении законопроект, который допускает эвтаназию бездомных собак. Документ разработан Ассоциацией мэров региона.

За принятие закона высказались 35 депутатов, один выступил против, трое — воздержались. Если губернатор подпишет документ, то он начнет действовать с 1 октября.

Собака
Фото: Freepik.

Усыплять бродячих животных предложили в случае появления признаков немотивированной агрессии по отношению к человеку, а также при наличии серьезных заболеваний. Таких собак намерены отлавливать и помещать в пункт временного содержания на срок до 11 дней, а после усыплять, если их хозяева не нашлись.

Жители Иркутской области активно выступали против этой законодательной инициативы.

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Теги

законопроект закон усыпление животных Иркутская область

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