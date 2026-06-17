Бывшего нападающего ЦСКА и сборной Бразилии Жо в пятый раз арестовали за неуплату алиментов. Это произошло в ночном клубе города Белу-Оризонти в ночь на 14 июня.

Полиция задержала футболиста после получения информации о его местонахождении. Дело в отношении Жо суд в Сан-Паулу возбудил в январе.

Задолженность бывшего спортсмена по алиментам составляет около 145 тысяч бразильских реалов, или примерно 2 миллиона рублей. С мая 2024 года Жо арестовывали по этой причине уже пять раз.

Бразилец завершил профессиональную карьеру в 2025 году. За сборную страны он провел 20 матчей и участвовал в чемпионате мира 2014 года.

В составе московского ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год. Нападающий провел за клуб 77 матчей, забил 44 гола и отдал 10 результативных передач.