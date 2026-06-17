Двух мужчин в возрасте 31 года и трех женщин в возрасте от 24 до 48 лет задержали в Бокситогорском районе Ленинградской области по подозрению в незаконном обороте около двух килограммов наркотиков.

Фото: ГУ МВД

В конце марта 2026 года полицейские обнаружили запрещенные вещества в лесном массиве у деревни Большой Остров. По факту незаконного сбыта наркотиков завели уголовное дело.

Оперативники также провели обыск в деревянном доме одной из задержанных в деревне Болото. В помещении нашли несколько банок с веществами, которые, согласно результатам экспертизы, оказались наркотиками общей массой около 1,2 килограмма.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли брикеты с производным кислоты, являющимся наркотическим средством. Их масса составила около 800 граммов.

Троих подозреваемых заключили под стражу. Еще двух женщин отпустили под подписку о невыезде. Решается вопрос о возбуждении дополнительного уголовного дела.