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Новости Происшествия

Полиция изъяла два килограмма наркотиков в Бокситогорском районе

Двух мужчин в возрасте 31 года и трех женщин в возрасте от 24 до 48 лет задержали в Бокситогорском районе Ленинградской области по подозрению в незаконном обороте около двух килограммов наркотиков.

Фото: ГУ МВД

В конце марта 2026 года полицейские обнаружили запрещенные вещества в лесном массиве у деревни Большой Остров. По факту незаконного сбыта наркотиков завели уголовное дело.

Оперативники также провели обыск в деревянном доме одной из задержанных в деревне Болото. В помещении нашли несколько банок с веществами, которые, согласно результатам экспертизы, оказались наркотиками общей массой около 1,2 килограмма.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли брикеты с производным кислоты, являющимся наркотическим средством. Их масса составила около 800 граммов.

Троих подозреваемых заключили под стражу. Еще двух женщин отпустили под подписку о невыезде. Решается вопрос о возбуждении дополнительного уголовного дела.

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Бокситогорский район Ленинградская область
Новости Происшествия

Минфин России выплатит 20 млн рублей петербуржцу

Петербуржец отсудил у Министерства финансов России 20,3 миллиона рублей за утрату права собственности на дом и земельный участок площадью 2000 квадратных метров на Поклоногорской улице. Решение принял Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Мужчина приобрел участок и расположенный на нем дом, однако в 2022 году суд истребовал недвижимость из его владения. Размер причиненных убытков оценили в 27 миллионов рублей, но собственнику выплатили только 220 тысяч рублей.

Петербуржец подсчитал, что при таком порядке выплат полностью получить компенсацию он сможет только к 2206 году, и обратился в суд с требованием взыскать 26 миллионов рублей.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал в пользу мужчины 20,3 миллиона рублей. Министерство финансов также должно возместить ему 123 тысячи рублей судебных расходов.

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