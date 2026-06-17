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Новости Происшествия

Три человека пострадали в лобовом ДТП с КамАЗом в поселке Стекольное

В Тосненском районе в поселке Стекольное произошло лобовое столкновение грузовика КамАЗ и легкового автомобиля Peugeot.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и двое пассажиров автомобиля Peugeot. Спасатели деблокировали пострадавших, их госпитализировали, сообщили в МЧС Ленобласти.

После аварии произошел разлив дизельного топлива из цистерны КамАЗа. Спасатели провели работы по предотвращению дальнейшего розлива и перекачке топлива. На месте происшествия работал личный состав 86-й пожарно-спасательной части.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Теги

ДТП авария Тосненский район Ленобласть пострадали люди разлив топлива
Новости Происшествия

Жительницу Синявино подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Кировского района Ленобласти, ее подозревают в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По данным следствия, подозреваемая, являясь собственником жилья в поселке Синявино, внесла в документы заведомо ложные сведения о месте пребывания двух иностранцев. Она указала себя принимающей стороной, хотя не собиралась предоставлять свое жилье для временного проживания этим лицам.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в СУ СКР по ЛО.

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фиктивная регистрация синявино Ленобласть следком

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