В Тосненском районе в поселке Стекольное произошло лобовое столкновение грузовика КамАЗ и легкового автомобиля Peugeot.
В результате ДТП пострадали три человека: водитель и двое пассажиров автомобиля Peugeot. Спасатели деблокировали пострадавших, их госпитализировали, сообщили в МЧС Ленобласти.
После аварии произошел разлив дизельного топлива из цистерны КамАЗа. Спасатели провели работы по предотвращению дальнейшего розлива и перекачке топлива. На месте происшествия работал личный состав 86-й пожарно-спасательной части.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.