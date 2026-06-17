Петербуржец отсудил у Министерства финансов России 20,3 миллиона рублей за утрату права собственности на дом и земельный участок площадью 2000 квадратных метров на Поклоногорской улице. Решение принял Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Мужчина приобрел участок и расположенный на нем дом, однако в 2022 году суд истребовал недвижимость из его владения. Размер причиненных убытков оценили в 27 миллионов рублей, но собственнику выплатили только 220 тысяч рублей.

Петербуржец подсчитал, что при таком порядке выплат полностью получить компенсацию он сможет только к 2206 году, и обратился в суд с требованием взыскать 26 миллионов рублей.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал в пользу мужчины 20,3 миллиона рублей. Министерство финансов также должно возместить ему 123 тысячи рублей судебных расходов.