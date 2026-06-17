На встрече губернатора Ленобласти с депутатами ЗакСобрания было предложено проиндексировать ежемесячные денежные выплаты для детей ВОВ, а также снять ценз проживания для получателей мер поддержки.

В настоящее время региональные льготы доступны только тем детям Великой Отечественной войны, которые постоянно проживают в Ленинградской области не менее пяти лет. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что ввиду преклонного возраста граждан этой категории крайне важно обеспечить оперативный и безбарьерный доступ к региональным льготам.

«Сейчас для получения региональной поддержки детям ВОВ нужен ценз — не менее 5 лет проживания в регионе. Предлагаю либо отменить его, либо свести к минимуму, а также увеличить саму ежемесячную выплату», — подчеркнул глава региона.

В настоящее время в Ленинградской области зарегистрирован 51 тысяча человек, родившихся в 1927–1945 годах, из них ежемесячную выплату получают 2 572 человека. Перечень льгот для детей войны включает ежемесячную денежную выплату, бесплатный проезд в общественном транспорте области и Санкт-Петербурга, внеочередное бесплатное социальное обслуживание, а также бесплатные услуги учреждений культуры.

К памятным датам предусмотрены дополнительные выплаты: 5 тысяч рублей ко Дню Победы и Дню освобождения Ленинграда от блокады, а также 10 тысяч рублей к юбилейным датам Победы.