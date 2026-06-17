weather 14.7°
$ 72.14
83.73

Главная / Новости / Компания в Выборге погасила долг по зарплате на 3 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Новости Происшествия

Компания в Выборге погасила долг по зарплате на 3 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Задолженность по зарплате перед 11 работниками предприятия в Выборге на сумму более 3 миллионов рублей полностью погасили после вмешательства прокуратуры.

Нарушение выявили во время проверки. Организация не выплатила сотрудникам заработную плату в установленный срок.

Руководителя компании привлекли к административной ответственности за неполную выплату заработной платы в установленный срок. Директору предприятия также внесли представление.

После принятых прокуратурой мер сотрудники получили все причитающиеся им деньги.

Вам будет интересно
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец добился прекращения административного дела после того, как судебная экспертиза признала его наручные часы Rolex недорогой подделкой, а не...
13.06.2026
1482

Теги

Выборг Ленинградская область
Новости Социум Главное

В Ленинградской области газовые сети могут передать единому оператору

Такую возможность глава региона обсудил с депутатами Законодательного собрания.

Губернатор Александр Дрозденко и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области обсудили перевод муниципальных газораспределительных сетей под управление единого оператора. 

Как подчеркнул глава региона в ходе заседания в Доме правительства 17 июня, сегодня значительная часть сетей находится на балансе муниципалитетов, что усложняет эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры. Передача объектов единому оператору позволила бы создать простую и понятную систему управления.

Одним из вариантов реализации инициативы рассматривается выкуп сетей у муниципалитетов, но для этого предстоит урегулировать вопрос налоговых льгот по имуществу. Вице-губернатор Егор Мищеряков отметил, что соответствующая льгота уже предусмотрена, однако требуется дополнительное согласование условий ее применения.

Глава региона дал поручение подготовить финансовые расчеты как с учетом использования региональных льгот, так и без них. После этого правительство Ленобласти представит на рассмотрение депутатов конкретные предложения.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко предложил проиндексировать выплаты детям войны и отменить ценз проживания в Ленобласти
На встрече губернатора Ленобласти с депутатами ЗакСобрания было предложено проиндексировать ежемесячные денежные выплаты для детей ВОВ, а также снять...
17.06.2026
82

Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine

Теги

газификация Александр Дрозденко

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок
Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

08:56 15.06.2026

Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому
Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому

19:27 16.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться