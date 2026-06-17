Задолженность по зарплате перед 11 работниками предприятия в Выборге на сумму более 3 миллионов рублей полностью погасили после вмешательства прокуратуры.

Нарушение выявили во время проверки. Организация не выплатила сотрудникам заработную плату в установленный срок.

Руководителя компании привлекли к административной ответственности за неполную выплату заработной платы в установленный срок. Директору предприятия также внесли представление.

После принятых прокуратурой мер сотрудники получили все причитающиеся им деньги.