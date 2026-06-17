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Сергей Перминов отметил вклад программы «Герои Команды 47» в социальную адаптацию ветеранов и подготовку управленческих кадров

Компетенции и жизненный опыт ветеранов позволят повысить эффективность регионального развития, уверен сенатор.

Сергей Перминов отметил вклад программы «Герои Команды 47» в социальную адаптацию ветеранов и подготовку управленческих кадров - Компетенции и жизненный опыт ветеранов позволят повысить эффективность регионального развития, увере
Фото: 47channel

В Ленинградской области подведены итоги первого потока программы «Герои Команды 47», направленной на профессиональную адаптацию и трудоустройство ветеранов СВО на государственную службу. Проект, инициированный губернатором Александром Дрозденко, демонстрирует высокую эффективность в вопросах социальной интеграции защитников.

В рамках защиты выпускных проектов участники представили широкий спектр инициатив — от программ поддержки ветеранов до передовых систем борьбы с беспилотниками. К слову, фонд «Ленрубеж» уже взял на вооружение одну из секретных оборонных технологий для обеспечения безопасности региона. Программа показывает впечатляющие результаты — 65% выпускников первого потока уже трудоустроены на госслужбе или находятся на финальной стадии согласования на должность.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов высоко оценил результаты программы, подчеркнув, что она решает важную задачу по вовлечению ветеранов в процессы регионального развития. 

«Сформированная по инициативе Александра Дрозденко программа для наших героев, которую губернатор курирует лично, адресована решению важной социальной задачи. Она как раз и заключается в том, чтобы интегрировать компетенции, опыт, энергию и новый взгляд ветеранов боевых действий в процессы повышения эффективности регионального развития», — заявил сенатор.

Сергей Перминов подчеркнул, что власти региона уделяют особое внимание диалогу с ветеранами, обсуждая конкретные потребности и новые подходы к решению актуальных задач.

«Несомненно, каждый выпускник программы, уже собравшей второй поток, получит достойное предложение по дальнейшей самореализации. Отмечу, у нас все, что касается реабилитации и социальной интеграции ветеранов СВО, относится к приоритетам. Так как вся Ленинградская область разделяет чувство благодарности и ответственности перед нашими защитниками», — добавил Сергей Перминов.

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10.06.2026
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Теги

Сергей Перминов Герои команды 47
Новости Социум

Водителей начнут штрафовать за нарушения тонировки автоматически

Дорожные камеры в России начнут автоматически фиксировать ряд нарушений и выписывать за них штрафы со следующего месяца.

С июля ряд нарушений ПДД будет фиксироваться дорожными камерами автоматически. Об этом пишет «Пятый канал»

Так, на дорогах появятся комплексы, способные дистанционно выявлять нарушения тонировки стекол. Теперь инспектору не потребуется останавливать автомобиль, чтобы зафиксировать отклонение от норм — система автоматически выпишет штраф в 500 рублей.

То же касается контроля за использованием мобильных телефонов за рулем. Использование гаджетов без держателя или гарнитуры также будет фиксироваться автоматически с последующим штрафом в 1500 рублей.

Автоматизируется контроль и за выездом на встречную полосу. Камеры начнут фиксировать подобные маневры, назначая штраф в размере 7500 рублей за первое нарушение. Повторный раз в течение года повлечет за собой лишение водительских прав сроком на один год.

Также в России вводится единый штраф за неоплаченную парковку в размере 3500 рублей, который должен быть погашен в течение 15 минут после остановки транспортного средства.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

штрафы ПДД тонировка

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