Компетенции и жизненный опыт ветеранов позволят повысить эффективность регионального развития, уверен сенатор.

В Ленинградской области подведены итоги первого потока программы «Герои Команды 47», направленной на профессиональную адаптацию и трудоустройство ветеранов СВО на государственную службу. Проект, инициированный губернатором Александром Дрозденко, демонстрирует высокую эффективность в вопросах социальной интеграции защитников.

В рамках защиты выпускных проектов участники представили широкий спектр инициатив — от программ поддержки ветеранов до передовых систем борьбы с беспилотниками. К слову, фонд «Ленрубеж» уже взял на вооружение одну из секретных оборонных технологий для обеспечения безопасности региона. Программа показывает впечатляющие результаты — 65% выпускников первого потока уже трудоустроены на госслужбе или находятся на финальной стадии согласования на должность.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов высоко оценил результаты программы, подчеркнув, что она решает важную задачу по вовлечению ветеранов в процессы регионального развития.

«Сформированная по инициативе Александра Дрозденко программа для наших героев, которую губернатор курирует лично, адресована решению важной социальной задачи. Она как раз и заключается в том, чтобы интегрировать компетенции, опыт, энергию и новый взгляд ветеранов боевых действий в процессы повышения эффективности регионального развития», — заявил сенатор.

Сергей Перминов подчеркнул, что власти региона уделяют особое внимание диалогу с ветеранами, обсуждая конкретные потребности и новые подходы к решению актуальных задач.

«Несомненно, каждый выпускник программы, уже собравшей второй поток, получит достойное предложение по дальнейшей самореализации. Отмечу, у нас все, что касается реабилитации и социальной интеграции ветеранов СВО, относится к приоритетам. Так как вся Ленинградская область разделяет чувство благодарности и ответственности перед нашими защитниками», — добавил Сергей Перминов.