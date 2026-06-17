По требованию прокуратуры жильцам отменили начисления на 350 тысяч рублей.

В Бокситогорском районе 52 собственникам пересчитали плату за коммунальные услуги по требованию прокуратуры. Об этом 17 июня рассказали в пресс-службе ведомства по 47-му региону.

«Из-за несанкционированного сброса теплоносителя в канализацию собственники жилья неправомерно получали завышенные счета за отопление. После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающая организация аннулировала начисления на общую сумму 350 тыс. рублей для 52 собственников», — указано в сообщении.