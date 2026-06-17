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Новости Социум

В Бокситогорском районе 52 собственникам пересчитали коммунальные платежи после вмешательства прокуратуры

По требованию прокуратуры жильцам отменили начисления на 350 тысяч рублей.

В Бокситогорском районе 52 собственникам пересчитали плату за коммунальные услуги по требованию прокуратуры. Об этом 17 июня рассказали в пресс-службе ведомства по 47-му региону.

«Из-за несанкционированного сброса теплоносителя в канализацию собственники жилья неправомерно получали завышенные счета за отопление. После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающая организация аннулировала начисления на общую сумму 350 тыс. рублей для 52 собственников», — указано в сообщении.

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Теги

прокуратура Бокситогорский район коммунальные платежи
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Согласно промежуточным итогам, более 20 выпускников региона получили наилучший результат в ходе экзаменов.

В Ленинградской области 21 выпускник 2026 года получил максимальные баллы на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). О промежуточных итогах 47news рассказали в пресс-службе регионального Комитета образования.

Так, девять ребят получили наилучший результат по литературе, еще 12 выпускников отличились при сдаче химии.

Ранее ivbg.ru представил график публикации результатов ЕГЭ в Ленинградской области.

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Фото: magnific

Теги

ЕГЭ Ленобласть

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