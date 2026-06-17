Также глава регионального надзорного ведомства проинспектировал работу местного промышленного предприятия.

Прокурор Ленинградской области Пётр Забурко совершил рабочий визит в Тосненский район, в ходе которого рассмотрел обращения местных жителей и проверил работу промышленного предприятия ООО «Винета».

В ходе личного приема граждан жители района смогли задать прокурору региона вопросы, касающиеся наиболее актуальных проблем: состояния дорог, функционирования социальной инфраструктуры и организации вывоза бытовых и производственных отходов. По итогам встреч Пётр Забурко дал конкретные поручения, подчеркнув необходимость оперативного и качественного решения проблем заявителей.

Контроль за восстановлением нарушенных прав граждан оставлен за аппаратом прокуратуры области. В мероприятии также приняли участие руководители профильных подразделений ведомства, которые провели разъяснительную работу с жителями.

Также прокурор области посетил производственные площадки ООО «Винета». Глава надзорного ведомства высоко оценил промышленный потенциал предприятия, отметив его весомый вклад в экономику региона. Особое внимание прокурора привлекла стратегия компании по импортозамещению. Производство полностью опирается на отечественную сырьевую базу.