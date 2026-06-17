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Прокурор Ленобласти Пётр Забурко провел личный прием жителей Тосненского района

Также глава регионального надзорного ведомства проинспектировал работу местного промышленного предприятия.

Прокурор Ленобласти Пётр Забурко провел личный прием жителей Тосненского района - Также глава регионального надзорного ведомства проинспектировал работу местного промышленного предпр
Фото: Прокуратура Ленинградской области

Прокурор Ленинградской области Пётр Забурко совершил рабочий визит в Тосненский район, в ходе которого рассмотрел обращения местных жителей и проверил работу промышленного предприятия ООО «Винета».

В ходе личного приема граждан жители района смогли задать прокурору региона вопросы, касающиеся наиболее актуальных проблем: состояния дорог, функционирования социальной инфраструктуры и организации вывоза бытовых и производственных отходов. По итогам встреч Пётр Забурко дал конкретные поручения, подчеркнув необходимость оперативного и качественного решения проблем заявителей.

Контроль за восстановлением нарушенных прав граждан оставлен за аппаратом прокуратуры области. В мероприятии также приняли участие руководители профильных подразделений ведомства, которые провели разъяснительную работу с жителями. 

Также прокурор области посетил производственные площадки ООО «Винета». Глава надзорного ведомства высоко оценил промышленный потенциал предприятия, отметив его весомый вклад в экономику региона. Особое внимание прокурора привлекла стратегия компании по импортозамещению. Производство полностью опирается на отечественную сырьевую базу.

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Прокуратура Ленобласти Тосненский район Пётр Забурко
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В Петербурге пьяный водитель "Мерседеса" упражнялся в стрельбе из пистолета во дворе жилого дома

Теперь мужчине может грозить уголовная ответственность.

В Петербурге задержали водителя «Мерседеса», который посреди ночи устроил стрельбу из травматического пистолета под окнами многоквартирного дома на улице Гончарной.  Об этом сообщает региональный главк МВД.

Сообщение в полицию о звуках выстрелов поступило правоохранителям в ночь на 16 июня. Прибывшие на вызов оперативники задержали нарушителя спокойствия. Им оказался 37-летний безработный. 

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения в салоне своего автомобиля «Мерседес Бенц», он из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из травматического пистолета по пивным банкам», — говорится в сообщении.

На мужчину составили административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Петербург вождение в пьяном виде хулиганство

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