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Пропавшую в лесу у Прибылово пенсионерку нашли живой спустя три дня

В Выборгском районе Ленобласти завершились поиски пропавшей пенсионерки. 79-летняя женщина пропала вечером 13 июня, и только вечером 16 июня ее удалось найти.

Пропавшую в лесу у Прибылово пенсионерку нашли живой спустя три дня - Потерявшуюся обнаружила кинолог.
Фото: ПСО «Экстремум».

Соседи обнаружили пропажу утром 14 июня, когда пришли проведать пенсионерку. Дом был открыт, а телефон женщина с собой не взяла. Поисками занимались отряды «Экстремум», «Северо-Запад» и «ЛизаАлерт». Добровольцы осматривали дороги и береговую линию. Потерявшуюся обнаружила кинолог.

Пенсионерка провела в лесу несколько ночей. О её состоянии после нахождения информации пока нет.

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найдена жива заблудилась в лесу Ленобласть экстремум ЛизаАлерт
Новости Происшествия Главное

47 лесных пожаров ликвидировали в Ленобласти с начала пожароопасного сезона

На землях лесного фонда Ленинградской области с начала пожароопасного сезона ликвидировали 47 пожаров. Общая площадь возгораний составила 38,67 гектара.

47 лесных пожаров ликвидировали в Ленобласти с начала пожароопасного сезона - Общая площадь возгораний составила 38,67 гектара.
Фото: комитет по природным ресурсам.

Мониторинг лесных пожаров ведется круглосуточно. За ситуацией следят пункты диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» и лесничеств-филиалов. Система видеонаблюдения включает 167 камер, охватывающих практически всю территорию Ленобласти. Пожарно-химические станции держат силы и средства в постоянной готовности.

В комитете по природным ресурсам Ленобласти уточнили, что более 90% лесных пожаров возникают по вине человека.

«Леса — это наше общее богатство и важная часть наследия Ленинградской области. Сохранить их для будущих поколений можем только мы с вами. Большинство пожаров случается по вине людей, и только бережное отношение к природе может это остановить», - подчеркнул председатель комитета Федор Стулов.

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Теги

лесной пожар Ленобласть Комитет по природным ресурсам

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