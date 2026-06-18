В Выборгском районе Ленобласти завершились поиски пропавшей пенсионерки. 79-летняя женщина пропала вечером 13 июня, и только вечером 16 июня ее удалось найти.

Соседи обнаружили пропажу утром 14 июня, когда пришли проведать пенсионерку. Дом был открыт, а телефон женщина с собой не взяла. Поисками занимались отряды «Экстремум», «Северо-Запад» и «ЛизаАлерт». Добровольцы осматривали дороги и береговую линию. Потерявшуюся обнаружила кинолог.

Пенсионерка провела в лесу несколько ночей. О её состоянии после нахождения информации пока нет.