На землях лесного фонда Ленинградской области с начала пожароопасного сезона ликвидировали 47 пожаров. Общая площадь возгораний составила 38,67 гектара.
Мониторинг лесных пожаров ведется круглосуточно. За ситуацией следят пункты диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» и лесничеств-филиалов. Система видеонаблюдения включает 167 камер, охватывающих практически всю территорию Ленобласти. Пожарно-химические станции держат силы и средства в постоянной готовности.
В комитете по природным ресурсам Ленобласти уточнили, что более 90% лесных пожаров возникают по вине человека.
«Леса — это наше общее богатство и важная часть наследия Ленинградской области. Сохранить их для будущих поколений можем только мы с вами. Большинство пожаров случается по вине людей, и только бережное отношение к природе может это остановить», - подчеркнул председатель комитета Федор Стулов.