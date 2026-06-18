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47 лесных пожаров ликвидировали в Ленобласти с начала пожароопасного сезона

На землях лесного фонда Ленинградской области с начала пожароопасного сезона ликвидировали 47 пожаров. Общая площадь возгораний составила 38,67 гектара.

47 лесных пожаров ликвидировали в Ленобласти с начала пожароопасного сезона - Общая площадь возгораний составила 38,67 гектара.
Фото: комитет по природным ресурсам.

Мониторинг лесных пожаров ведется круглосуточно. За ситуацией следят пункты диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» и лесничеств-филиалов. Система видеонаблюдения включает 167 камер, охватывающих практически всю территорию Ленобласти. Пожарно-химические станции держат силы и средства в постоянной готовности.

В комитете по природным ресурсам Ленобласти уточнили, что более 90% лесных пожаров возникают по вине человека.

«Леса — это наше общее богатство и важная часть наследия Ленинградской области. Сохранить их для будущих поколений можем только мы с вами. Большинство пожаров случается по вине людей, и только бережное отношение к природе может это остановить», - подчеркнул председатель комитета Федор Стулов.

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Теги

лесной пожар Ленобласть Комитет по природным ресурсам
Новости Происшествия Главное

Петербургский бизнесмен Трабер арестован по обвинению в заказном убийстве

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца петербургского бинесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова, совершенном осенью 2020 года.

Петербургский бизнесмен Трабер арестован по обвинению в заказном убийстве - Он пробудет в СИЗО два месяца.
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Траберу предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ). Он пробудет в СИЗО два месяца.

Также суд по аналогичным статьям арестовал предполагаемого исполнителя. Кроме того, по этому же делу был задержан партнер Трабера.

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Напомним, Петров был убит осенью 2020 года, он находился в своем доме в поселке Великое под Выборгом. Следствие считает, что мужчину убили из снайперской винтовки. Он скончался на месте ЧП от полученных ранений.

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Трабер заказное убийство Петербург суд арест Александр Петров

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