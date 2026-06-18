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Житель Лужского района погасил долг по алиментам в 1,2 млн рублей

Житель Лужского района погасил задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетних сына и дочери в размере более 1,2 миллиона рублей после заключения контракта о прохождении военной службы. Об этом 18 июня сообщили в УФССП России по Ленинградской области.

Исполнительное производство в отношении мужчины находилось у судебных приставов с 2022 года. По решению суда он должен был ежемесячно перечислять алименты, однако платил нерегулярно и не в полном объеме.

Должника дважды привлекали к административной ответственности и назначали ему по 50 часов обязательных работ. Мужчина не являлся для отбывания наказания, поэтому в отношении него дважды составляли протоколы. За каждое нарушение суд назначил ему по 3 суток административного ареста.

После принятых приставом мер мужчина заключил контракт о прохождении военной службы и полностью выплатил задолженность. Он также предоставил сведения, необходимые для дальнейшего удержания текущих алиментов.

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Лужский район Ленинградская область
Новости Происшествия

Наркоферму нашли в Приозерском районе. Задержаны петербуржцы

Мужчин в возрасте 36 и 33 лет задержали по подозрению в выращивании наркосодержащих растений и подготовке наркотиков к сбыту в частном доме в Сосновском сельском поселении Приозерского района.  

Операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга при поддержке ОМОН Росгвардии.

В доме обнаружили 11 кустов и три пакета с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что в одном из пакетов находилось более 410 граммов запрещенного вещества. Остальные изъятое общим весом более 5 килограммов направили на исследование.

В помещении также находились стеллажи с сетчатыми поддонами и системой вентиляции, которые использовались для вертикальной и горизонтальной сушки растений.

По предварительным данным, 36-летний мужчина занимался выращиванием, а 33-летний подозреваемый отвечал за сбыт наркотиков на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Во время обысков по местам жительства задержанных полицейские дополнительно изъяли около 10 граммов запрещенного вещества.

В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении второго задержанного решается.

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Приозерский район Ленинградская область Санкт-Петербург

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