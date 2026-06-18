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В Петербурге вагон поезда сошел с рельсов

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагона в Петербурге. Инцидент произошел при выполнении маневровых работ на путях необщего пользования.

В Петербурге вагон поезда сошел с рельсов - Пассажиров в нем не было.
Фото: СЗТП

Как сообщили в пресс-службе СЗТП, предварительно, вагон следовал в депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский для проведения помывки. Пассажиров в нем не было. В результате инцидента никто не пострадал. На движение поездов происшествие не повлияло.

В настоящее время организованы восстановительные работы. Транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Теги

СЗТП вагон сошел с рельсов Петербург прокуратура
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов об осенних выборах: в ближайшие месяцы нам предстоит дискуссия о будущем, целях, задачах, программах

Жители Ленинградской области выберут новый состав Законодательного собрания 20 сентября. Дату выборов утвердили на 86-м заседании регионального парламента. Голосование пройдет одновременно с выборами в Государственную думу, поэтому избирателям предстоит определить представителей на региональном и федеральном уровнях.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, какое значение для региона имеют предстоящие выборы в Заксобрание, какую явку стоит ожидать и что может повлиять на интерес жителей к выборам. 

«Решения региональных парламентов о назначении приходящихся на 2026 год выборов новых созывов законодательных органов субъектов принимаются в установленные избирательным законодательством сроки. В Ленинградской области жителям в этом году предстоит определить широкий спектр депутатов, на плечи которых будут возложены ключевые задачи новой пятилетки», – сказал Сергей Перминов.

Сенатор считает знаковым для региона совмещенность выборов федеральных парламентариев и региональных депутатов.

«Это подчеркивает те смыслы, которые указывают на важность командной работы законодателей всех уровней для бесшовного, эффективного принятия решений в интересах укрепления безопасности и решения задач развития – в стране, регионе, поселениях», – отметил Сергей Перминов.

Сенатор полагает, что это позитивно скажется на интересе жителей Ленинградской области к выборам в ЕДГ-2026 и на явке. 

«В ближайшие месяцы нам предстоит дискуссия о будущем, о целях, задачах, программах, фигурах и компетенциях. Это потребует от каждого из претендующих на работу в новом созыве нашего заксобрания яркого, ясного и честного позиционирования, как и от коллег-кандидатов в Госдуму», – резюмировал Сергей Перминов.

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15.06.2026
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Теги

Сергей Перминов Ленинградская область выборы

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