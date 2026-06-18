Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагона в Петербурге. Инцидент произошел при выполнении маневровых работ на путях необщего пользования.

Как сообщили в пресс-службе СЗТП, предварительно, вагон следовал в депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский для проведения помывки. Пассажиров в нем не было. В результате инцидента никто не пострадал. На движение поездов происшествие не повлияло.

В настоящее время организованы восстановительные работы. Транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.