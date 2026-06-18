weather 21.4°
$ 72.75
84.34

Главная / Новости / Крупнейший фестиваль спортивного ориентирования в Ленобласти обеспечили связью

Новости Социум

Крупнейший фестиваль спортивного ориентирования в Ленобласти обеспечили связью

C 8 по 21 июня 2026 года в Ленинградской области, в окрестностях поселка Пруды Каменногорского городского поселения, проходят соревнования крупнейшего в России фестиваля спортивного бегового ориентирования «Камни Карельского Перешейка». Для обеспечения надежной связью спортсменов и зрителей масштабного события инженеры МТС установили мобильную базовую станцию в непосредственной близости от эпицентра соревнований.

По информации представителей оператора, LTE-оборудование разместили в районе поселка Пруды, прямо у палаточного лагеря и центра старта. Поскольку фестиваль проходит в удаленной лесной местности, для организации голосовой связи и передачи данных технические специалисты задействовали спутниковый канал.

Необходимость в устойчивом покрытии продиктована размахом турнира: в рамках фестиваля состоятся Всероссийские соревнования, собравшие порядка 3 500 атлетов более чем из 50 регионов страны. Организатором масштабного события выступает клуб спортивного ориентирования NordWest.

«Спортивное ориентирование часто проходит в удаленных лесах, где сложный рельеф и растительность препятствуют прохождению радиосигнала. Однако стабильная связь критически важна: она необходима организаторам и судейской коллегии для координации соревнований, участникам — для общения с близкими, а в экстренных ситуациях — для оперативного вызова служб помощи. Поэтому мы предложили комплексное решение, которое позволит любителям активного образа жизни оставаться на связи во время масштабного фестиваля», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Теги

Ленинградская область мтс Пруды
Новости Происшествия Главное

ДТП произошло в Парголово. Двое пострадавших не могли встать

Два человека, по словам очевидцев, пострадали в ДТП с мопедом в районе пересечения Выборгского и Песочного шоссе в Парголово 18 июня около 13:00.

ДТП произошло в Парголово. Двое пострадавших не могли встать - Два человека, по словам очевидцев, пострадали в ДТП с мопедом в районе пересечения Выборгского и Пес
Фото: паблик «Мотосолидарность ДТП» в ВК

На опубликованных с места аварии кадрах видны два человека, лежащие на проезжей части, и опрокинутый мопед. Обстоятельства столкновения пока не уточняются.

«На мопеде ребята были. Обоих увезла скорая. Один лежачий, один сам добрался», – поделился очевидец ДТП.

После аварии движение оказалось затруднено в обе стороны на участке протяженностью около 2 километров. Автомобилисты сообщали, что проехать через место ДТП было невозможно.

Вам будет интересно
Один человек погиб, еще четверо пострадали в лобовом ДТП в Выборгском районе. В больнице мальчик 6-7 лет на вид.
Водитель автомобиля Ford погиб, еще четыре человека пострадали при лобовом столкновении с Tank на 158-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском ра...
15.06.2026
416

Теги

парголово ДТП

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому
Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому

19:27 16.06.2026

Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок
Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

08:56 15.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться