Александр Дрозденко сообщил об итогах I кв 2026 года по инвестициям в Ленобласти. Объём вложений в основной капитал составил 362 миллиарда рублей — это на 5,2 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, где инвестиции увеличились на 12 процентов, достигнув 279 миллиардов рублей.

За десять лет объём инвестиций в регионе вырос в 3,7 раза. По итогам 2025 года был зафиксирован рекордный показатель — 1,6 триллиона рублей, что в 1,3 раза превышает уровень предыдущего года. Валовой региональный продукт достиг 2,6 триллиона рублей. Доля инвестиций в ВРП составляет 61,3 процента — по этому показателю Ленинградская область входит в число лидеров среди регионов страны.

«Здесь понятные правила и команда, способная сопровождать проекты без бюрократической раскачки. Доверие партнёров — лучшая оценка этой работы. Темп держим. Продолжаем», — подчеркнул глава 47 региона Александр Дрозденко.

Александр Юрьевич отметил, что бизнес выбирает Ленинградскую область как крупнейший промышленный центр и лидера экономического развития Северо-Запада.

Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.