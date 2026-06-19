weather 15.8°
$ 73.36
85.03

Главная / Новости / В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбы как «подарок от государства»

Новости Социум

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбы как «подарок от государства»

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести в России налоговый вычет для молодоженов. По его мнению, это станет своего рода «свадебным подарком» от государства.

Суть инициативы заключается в том, чтобы позволить парам, вступающим в брак, возмещать часть расходов на организацию свадьбы за счет налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. Если предложение будет реализовано, семейная пара сможет вернуть до 52 тысяч рублей из ранее уплаченных налогов (при ставке НДФЛ в 13%).

В России уже действуют несколько видов налоговых вычетов, включая стандартные вычеты для льготников и родителей, социальные вычеты на образование, лечение, благотворительность и другие.

Вам будет интересно
ФАС опровергла информацию об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года не соответствует действительности, сообщила Федеральная антимонопольная слу...
19.06.2026
131

Теги

налоговый вычет госдума свадьба налоги
Новости Происшествия

В Петербурге арестовали врача за развращение несовершеннолетней пациентки

В Петербурге за развращение несовершеннолетней девочки арестован врач частной клиники. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

В Петербурге арестовали врача за развращение несовершеннолетней пациентки - Установлено, 49-летний мужчина с декабря 2023 года по август 2024 года в кабинете частной клиники на
Фото: СК РФ

Установлено, что 49-летний мужчина с декабря 2023 года по август 2024 года в кабинете частной клиники на улице Победы неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней.

Правоохранители провели обыски в доме и на месте работы предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются другие потерпевшие от действий обвиняемого.

Вам будет интересно
Петербургский бизнесмен Трабер арестован по обвинению в заказном убийстве
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца петербургского бинесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве выборгского депутата и бизнесмена Алекс...
18.06.2026
215

Теги

развращение несовершеннолетних врач Петербург следком

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

В Ленобласти выросли цены на топливо
В Ленобласти выросли цены на топливо

06:43 18.06.2026

Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому
Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому

19:27 16.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться