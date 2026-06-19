Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести в России налоговый вычет для молодоженов. По его мнению, это станет своего рода «свадебным подарком» от государства.

Суть инициативы заключается в том, чтобы позволить парам, вступающим в брак, возмещать часть расходов на организацию свадьбы за счет налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. Если предложение будет реализовано, семейная пара сможет вернуть до 52 тысяч рублей из ранее уплаченных налогов (при ставке НДФЛ в 13%).

В России уже действуют несколько видов налоговых вычетов, включая стандартные вычеты для льготников и родителей, социальные вычеты на образование, лечение, благотворительность и другие.