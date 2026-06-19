Леноблгосэкспертиза выдала положительные заключения по итогам проверки смет капитального ремонта нескольких социально значимых объектов.
Среди них — филиал Центра занятости населения Ленинградской области в Приозерске, стадион Лицея № 8 в Тихвине и Форносовский центр образования в Тосненском районе. После проведения ремонтных работ эти пространства станут более функциональными и комфортными для жителей региона.
Начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Денис Горбунов отметил, что за каждым проектом стоят не объект и не смета, а люди.
«Когда обновляются школы, спортивные площадки и учреждения социальной сферы, меняется качество повседневной жизни целых населённых пунктов. Именно поэтому такие проекты имеют для нас особое значение», — подчеркнул Горбунов.