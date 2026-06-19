Новый ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений начнет действовать в России с 1 июля. Документ утвердил Росстандарт, сообщает «Петроград».

Стандарт распространяется на процессы уборки внутри помещений и описывает основные этапы работ, требования к персоналу, порядок использования чистящих средств, правила входа и выхода из чистых зон, обслуживание оборудования и контроль качества.

В ГОСТе отдельно указаны очистка поверхностей внутри зданий, обработка критически важных зон и уборка оборудования. Перед началом работ сотрудникам рекомендуют проверять, подходят ли моющие составы для конкретных поверхностей.

При приготовлении растворов необходимо соблюдать рекомендованную концентрацию и учитывать срок годности средств. Для небольших участков допускается использовать влажные или спиртовые салфетки.

При влажной уборке стандарт рекомендует применять 2-3 ведра воды, заранее готовить инвентарь и обрабатывать швабры перед началом работ.