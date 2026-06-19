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Обругавшая матом учителя жительница Соснового Бора была наказана

Жительницу Соснового Бора оштрафовали за оскорбление учительницы нецензурной бранью в марте 2026 года.

Педагог обратилась с заявлением, после чего прокуратура провела проверку в школе. Надзорное ведомство установило, что женщина допустила оскорбление в адрес учителя.

В отношении жительницы Соснового Бора завели административное дело по статье об оскорблении. Суд признал ее виновной и назначил штраф.

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Теги

Сосновый Бор
Новости Социум

ГОСТ по уборке помещений появится в России

ГОСТ по уборке помещений появится в России - Новый ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений начнет действовать в России с 1 июля. Документ утвер
Фото: unsplash

Новый ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений начнет действовать в России с 1 июля. Документ утвердил Росстандарт, сообщает «Петроград».

Стандарт распространяется на процессы уборки внутри помещений и описывает основные этапы работ, требования к персоналу, порядок использования чистящих средств, правила входа и выхода из чистых зон, обслуживание оборудования и контроль качества.

В ГОСТе отдельно указаны очистка поверхностей внутри зданий, обработка критически важных зон и уборка оборудования. Перед началом работ сотрудникам рекомендуют проверять, подходят ли моющие составы для конкретных поверхностей.

При приготовлении растворов необходимо соблюдать рекомендованную концентрацию и учитывать срок годности средств. Для небольших участков допускается использовать влажные или спиртовые салфетки.

При влажной уборке стандарт рекомендует применять 2-3 ведра воды, заранее готовить инвентарь и обрабатывать швабры перед началом работ.

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1679

Теги

гост уборка

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