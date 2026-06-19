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Новости Экономика

В России с 1 сентября можно будет оплачивать товары и услуги универсальным QR-кодом

С 1 сентября в России появится универсальный QR-код для оплаты товаров, услуг и работ. Эта инициатива позволит упростить процесс оплаты, заменив множество QR-кодов от разных банков одним универсальным кодом.

В России с 1 сентября можно будет оплачивать товары и услуги универсальным QR-кодом - Теперь покупателям не придется искать на кассах стикер своего банка для оплаты — достаточно будет на
Фото: magnific.

«Вместо множества QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через Национальную систему платежных карт (НСПК), ту самую, что управляет картами «Мир» и Системой быстрых платежей», — пояснил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Теперь покупателям не придется искать на кассах стикер своего банка для оплаты — достаточно будет навести камеру на универсальный QR-код. На экране появится список всех доступных для списания средств способов, и человек сможет выбрать удобный. При оплате будут действовать все кешбэки и программы лояльности от банков.

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