В субботу, 20 июня, в Петербурге стартует приемная кампания в колледжи и техникумы.

В 2026 году учреждения среднего профессионального образования увеличат количество бюджетных мест - всего будет доступно свыше 29 тысяч мест. В Смольном напомнили, что для образовательных программ, требующих проведения вступительных испытаний, прием документов завершится 10 августа, для всех остальных профессий и специальностей документы на бюджетные места будут принимать до 15 августа.

Губернатор Александр Беглов отметил, что программы петербургского профобразования востребованы: в 2025 году на одно бюджетное место претендовали пять абитуриентов. Более 86% выпускников колледжей успешно трудоустраиваются в течение года после окончания обучения.

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Сегодня в Петербурге систему среднего профессионального образования представляют 115 образовательных организаций, 97 из которых — государственные. В колледжах и техникумах города обучаются почти 134 тысячи студентов по 270 программам.