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Новости Социум

Более 29 тысяч абитуриентов смогут поступить на бюджет в колледжи и техникумы Петербурга

В субботу, 20 июня, в Петербурге стартует приемная кампания в колледжи и техникумы.

Более 29 тысяч абитуриентов смогут поступить на бюджет в колледжи и техникумы Петербурга - В субботу, 20 июня, в Петербурге стартует приемная кампания в колледжи и техникумы.
Фото: freepik

В 2026 году учреждения среднего профессионального образования увеличат количество бюджетных мест - всего будет доступно свыше 29 тысяч мест. В Смольном напомнили, что для образовательных программ, требующих проведения вступительных испытаний, прием документов завершится 10 августа, для всех остальных профессий и специальностей документы на бюджетные места будут принимать до 15 августа.

Губернатор Александр Беглов отметил, что программы петербургского профобразования востребованы: в 2025 году на одно бюджетное место претендовали пять абитуриентов. Более 86% выпускников колледжей успешно трудоустраиваются в течение года после окончания обучения.

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Сегодня в Петербурге систему среднего профессионального образования представляют 115 образовательных организаций, 97 из которых — государственные. В колледжах и техникумах города обучаются почти 134 тысячи студентов по 270 программам.

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приемная кампания студенты абитуриенты колледж техникум образование Петербург
Новости Социум

Компании в СЗФО смягчают требования к образованию кандидатов

Работодатели Северо-Западного федерального округа стали чаще рассматривать кандидатов без высшего образования из-за нехватки кадров и роста спроса на практические навыки, сообщает «Петроград».

В регионе увеличилось число вакансий, где компании готовы принимать соискателей со средним профессиональным образованием. Такая тенденция заметна в разных сферах рынка труда Северо-Запада.

Сильнее всего требования к образованию изменились в вакансиях директоров магазинов. За 2 года доля таких предложений выросла до 75,7%. Компании также стали чаще рассматривать выпускников колледжей и техникумов на должности специалистов по взысканию задолженности и начальников складов.

Одновременно растет число соискателей, которые указывают среднее профессиональное образование в резюме. Наиболее заметную динамику аналитики отметили в строительстве, производстве и медицине.

Устойчивый рост упоминаний среднего профессионального образования также фиксируется среди бухгалтеров, руководителей отделов маркетинга, BI-аналитиков и директоров магазинов.

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СЗФО работа образование

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