В Кингисеппском районе с 22 июня по 30 октября будет ограничено движение грузового транспорта на участке дороги «Лужицы — Первое Мая» с 5-го по 6-й километр, включая мост через реку Луга.

Ограничение коснется транспорта с разрешенной максимальной массой более 20 тонн, сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Водителей и перевозчиков просят заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда. Для грузовиков будут доступны трассы «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье», федеральная автодорога А-180 «Нарва» и другие участки дороги «Лужицы - Первое Мая».