В Кингисеппском районе с 22 июня по 30 октября будет ограничено движение грузового транспорта на участке дороги «Лужицы — Первое Мая» с 5-го по 6-й километр, включая мост через реку Луга.
Ограничение коснется транспорта с разрешенной максимальной массой более 20 тонн, сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.
Водителей и перевозчиков просят заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда. Для грузовиков будут доступны трассы «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье», федеральная автодорога А-180 «Нарва» и другие участки дороги «Лужицы - Первое Мая».
Сергей Перминов: Киев атаками по мирным объектам и жителям стремится к эскалации конфликта
Сенатор осудил киевский режим за недавний удар по автобусу с детьми в Брянской области, назвав случившееся варварским актом терроризма.
В минувшую среду в Брянской области беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, что привело к гибели сопровождавшей детей женщины. МИД республики уже квалифицировал случившееся как акт терроризма и потребовал от Киева официальных объяснений.
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов выразил соболезнования семье погибшей и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
«Произошедшее — варварский акт терроризма. Тут не может быть каких-либо иных интерпретаций. Дети, направлявшиеся на отдых, пострадали от рук тех, кто лишен каких-либо морально-этических принципов и ограничений. Все детали будут установлены», — цитирует сенатора «47 канал».
Парламентарий уверен, что удар был нанесен намеренно, так как оператор дрона даже при использовании ИИ сохраняет контроль над объектом.
«Цель киевского режима прозрачна — попытаться посеять страх и парализовать жизнь в приграничных регионах. Именно для этого он выбирает в качестве объектов своих атак простых мирных жителей, в том числе детей. Нельзя исключать и откровенную провокацию, касающуюся граждан соседней страны. Очевидно, что Киев продолжает стремиться к эскалации конфликта», — добавил парламентарий.