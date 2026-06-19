Останки советских граждан перезахоронили в Гатчинском округе.

В парке «Сильвия» состоялась траурная церемония захоронения останков 51 советского гражданина, ставшего жертвой нацистов в годы оккупации. Об этом 19 июня сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Советских граждан, которых в годы оккупации привозили сюда после допросов и пыток в застенках гестапо, расстреливали здесь, в нескольких шагах от аллей, по которым сегодня гуляют семьи с детьми», — заявил губернатор.

В ходе поисковых работ, проводимых отрядом «Искра» совместно со Следственным комитетом РФ, в парке было обнаружено более 200 тел жертв нацистов. На сегодняшний день специалистам удалось восстановить имена 9 погибших, работа по идентификации продолжается.

«Несколько лет назад именно здесь, в «Сильвии», началась большая работа, которая вышла далеко за пределы одного захоронения. В 2022 году при поддержке депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Ольги Занко удалось организовать поисковые работы на месте предполагаемых расстрелов мирных жителей и военнопленных», — отметил глава региона.

Как подчеркнул губернатор, именно благодаря инициативе Ольги Занко были приняты новые федеральные законы, которые впервые закрепили правовую защиту памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов.

Сегодня в России создается федеральный реестр подобных захоронений, формируются полные списки жертв геноцида и определен национальный оператор для этой работы.

«А главное — на государственном уровне память о мирных жертвах войны получила необходимую правовую защиту», — добавил Александр Дрозденко.