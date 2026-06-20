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В Ленобласти обработали более 4,5 тысячи гектаров земли от борщевика

В Ленобласти от борщевика обработали 4 520,56 гектаров, что составляет 72,6% от запланированного объема работ.

В Ленобласти обработали более 4,5 тысячи гектаров земли от борщевика - Наибольшие объемы работы по ликвидации борщевика выполнены в Лужском (более 938 га) и Волосовском ра
Фото: администрация ЛО.

Наибольшие объемы работы по ликвидации борщевика выполнены в Лужском (более 938 га) и Волосовском районах (более 815 га), а также в Гатчинском округе (более 673 га).

«Борьба с борщевиком Сосновского требует системной работы всех уровней власти, муниципалитетов и организаций – владельцев земельных участков и линейной инфраструктуры. Главный показатель эффективности - фактическое сокращение площадей произрастания опасного растения и снижение количества обращений граждан», — подчеркнул вице-губернатор Олег Малащенко.

Однако заявки на обработку от сорняка на 2027 год подали только 65 поселений. Правительство отметило, что при наличии жалоб это неприемлемо, так как создает риски новых очагов распространения борщевика и может обнулить достигнутые результаты.

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Одного из пострадавших пришлось вытаскивать авто с помощью ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

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ДТП Тосненский район Ленобласть пострадал ребенок

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