В Гатчине с 23 по 27 июня пройдет 32-ой Международный кинофестиваль «Литература и кино» — главный российский смотр фильмов, созданных по литературным произведениям классиков и наших современников.

В конкурсную программу вошло 55 фильмов из России, Беларуси, Индии и Сербской Республики. Открытием кинофестиваля станет картина Ивана Китаева «К себе нежно», экранизация одноименного бестселлера Ольги Примаченко. Завершит фестиваль фильм «Степные боги» — экранизация романа Андрея Геласимова.

Кроме конкурсной программы, зрителей ждут ретроспективные показы трех работ Станислава Говорухина и четырёх картин Александра Роу. Также запланированы дискуссии о современных тенденциях в семейном кино, детской литературе и российском детективе. Гости фестиваля также смогут встретиться с известными режиссерами и актерами, писателями.

Все показы пройдут в кинотеатре «Победа» (проспект 25 Октября, д. 5) и в Гатчинском городском Доме культуры (проспект 25 Октября, д. 1). Вход на показы (кроме церемоний открытия и закрытия) — свободный.

Подробности о расписании показов, мероприятиях, участниках и членах жюри можно узнать на сайте кинофестиваля. Возрастное ограничение: 6+.