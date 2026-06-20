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В Гатчине пройдет фестиваль «Литература и кино» с бесплатными кинопоказами

В Гатчине с 23 по 27 июня пройдет 32-ой Международный кинофестиваль «Литература и кино» — главный российский смотр фильмов, созданных по литературным произведениям классиков и наших современников.

В конкурсную программу вошло 55 фильмов из России, Беларуси, Индии и Сербской Республики. Открытием кинофестиваля станет картина Ивана Китаева «К себе нежно», экранизация одноименного бестселлера Ольги Примаченко. Завершит фестиваль фильм «Степные боги» — экранизация романа Андрея Геласимова.

В Гатчине пройдет фестиваль «Литература и кино» с бесплатными кинопоказами - В конкурсную программу вошло 55 фильмов из России, Беларуси, Индии и Сербской Республики.
Фото: freepik

Кроме конкурсной программы, зрителей ждут ретроспективные показы трех работ Станислава Говорухина и четырёх картин Александра Роу. Также запланированы дискуссии о современных тенденциях в семейном кино, детской литературе и российском детективе. Гости фестиваля также смогут встретиться с известными режиссерами и актерами, писателями.

Все показы пройдут в кинотеатре «Победа» (проспект 25 Октября, д. 5) и в Гатчинском городском Доме культуры (проспект 25 Октября, д. 1). Вход на показы (кроме церемоний открытия и закрытия) — свободный.

Подробности о расписании показов, мероприятиях, участниках и членах жюри можно узнать на сайте кинофестиваля. Возрастное ограничение: 6+.

Теги

Литература и кино кинофестиваль Гатчина Ленобласть
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Под Тосно автомобиль улетел в кювет, пострадали трое взрослых и ребенок

ДТП произошло в Тосненском районе Ленобласти у ДНП «Рамцы».

Под Тосно автомобиль улетел в кювет, пострадали трое взрослых и ребенок - Все госпитализированы.
Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

Как сообщили ГУ МЧС по Ленобласти, водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и совершил съезд в кювет с частичным переворотом. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребёнок. Все госпитализированы.

Одного из пострадавших пришлось вытаскивать авто с помощью ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

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Теги

ДТП Тосненский район Ленобласть пострадал ребенок

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