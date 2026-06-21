Со следующего года Соцфонд сможет назначать выплату в автоматическом порядке.

Минтруд РФ разработал законопроект, согласно которому с 1 января 2027 года страховые пенсии по старости будут назначаться гражданам в беззаявительном порядке. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Сегодня для назначения страховой пенсии гражданам необходимо подавать заявление лично, через МФЦ или портал «Госуслуги». Согласно новой инициативе, Социальный фонд России будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения гражданином пенсионного возраста, опираясь на данные из собственных баз. О принятом решении фонд уведомит предпенсионера в течение трех рабочих дней.

Упрощенная процедура коснется как лиц, выходящих на пенсию на общих основаниях (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), так и тех, кто имеет право на досрочный выход, включая многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

«Исключение составляют граждане с периодами работы за границей — их пенсии потребуют подтверждения иностранного стажа, поэтому автоматическое назначение не будет применяться», — отметила депутат.

Для автоматического начисления выплат по-прежнему сохраняются обязательные требования: наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов (ИПК).

Вам будет интересно Банк России снизил ключевую ставку Банк России 19 июня снизил ключевую ставку в девятый раз подряд — с 14,5% до 14,25%. Фото: Freepik. «Совет директоров Банка России 19 июня 2026...

Фото на миниатюре: magnific