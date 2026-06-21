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Новости Социум

С 2027 года в России изменится порядок назначения страховой пенсии

Со следующего года Соцфонд сможет назначать выплату в автоматическом порядке. 

Минтруд РФ разработал законопроект, согласно которому с 1 января 2027 года страховые пенсии по старости будут назначаться гражданам в беззаявительном порядке. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Сегодня для назначения страховой пенсии гражданам необходимо подавать заявление лично, через МФЦ или портал «Госуслуги». Согласно новой инициативе, Социальный фонд России будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения гражданином пенсионного возраста, опираясь на данные из собственных баз. О принятом решении фонд уведомит предпенсионера в течение трех рабочих дней.

 Упрощенная процедура коснется как лиц, выходящих на пенсию на общих основаниях (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), так и тех, кто имеет право на досрочный выход, включая многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

«Исключение составляют граждане с периодами работы за границей — их пенсии потребуют подтверждения иностранного стажа, поэтому автоматическое назначение не будет применяться», — отметила депутат.

Для автоматического начисления выплат по-прежнему сохраняются обязательные требования: наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов (ИПК). 

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пенсии Соцфонд РФ
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Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

Специалисты начали применять новый метод лечения заболевания суставов.

Врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе внедрили новую методику лечения, позволяющую пациентам с тяжелым ревматоидным артритом вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки. Специалистам уже удалось поставить на ноги 15 человек, которые ранее были ограничены в движении из-за невыносимой боли. Об этом в медучреждении рассказали порталу «Доктор Питер». 

При ревматоидном артрите у пациентов фиксируется хроническое воспаление, деформирующее головку плюсневых костей, что делает каждый шаг крайне болезненным. Если ранее ортопедам приходилось прибегать к сложным операциям с открытым доступом и обширными разрезами, то современный подход предполагает использование небольших проколов на тыльной части стопы под контролем рентгена.

По словам травматолога-ортопеда Алексея Олейника, разработавшего метод, новая техника менее травматична для мягких тканей, что ускоряет заживление и снижает риск послеоперационных осложнений, включая инфекции. Это особенно важно при пониженном местном иммунитете у таких пациентов. 

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