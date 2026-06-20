В Международном центре реставрации Ленобласти за два года восстановили 13 произведений маслом на бумаге и картоне, выполненных художницей Александрой Щекатихиной-Потоцкой — женой и музой знаменитого художника Ивана Билибина.

Реставраторам удалось выяснить подлинное название и год создания картины, которая раньше значилась в каталоге как «Натюрморт с цветами». После снятия задней доски была обнаружена надпись, сделанная рукой самой художницы: «Букет с лилиями, 1934 год». У другого произведения под слоем краски была обнаружена позолота. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Всего в Международный центр реставрации из Ивангородского музея поступило 108 предметов. Более половины из них уже к 1 августа вернутся обратно.

«А пока есть шанс — до середины июля в центре воочию увидеть скрытые послания художницы Александры Щекатихиной-Потоцкой. Они спрятаны в одиннадцати работах, которые впервые после восстановления показали публике», - рассказал губернатор.