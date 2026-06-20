ДТП произошло 19 июня на Октябрьской набережной напротив дома 94, корпус 4 в Петербурге.
Как сообщили в полицейском главке, 70-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe наехал на бордюрный камень, а потом протаранил ограждение детской площадки. Пострадал девятилетний мальчик, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Правоохранителям водитель рассказал, что перепутал педали в автомобиле, однако предварительно установлено, что автомобилист находился за рулем в нетрезвом виде. Проводится проверка.