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Новости Происшествия

В Петербурге водителя зажало между двумя автобусами, врачи пытаются его спасти

Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП с участием трех лазурных автобусов, в результате которого тяжелые травмы получил водитель одного из транспортных средств.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, предварительно, вечером 18 июня один из автобусов МАЗ остановился из-за поломки у дома по Бассейной улице, после чего к нему подъехал другой автобус для оказания помощи. В момент ремонта водитель второго автобуса находился между двумя машинами.

В это время водитель третьего автобуса, начиная движение от остановки общественного транспорта, столкнулся со стоявшим впереди автобусом. От удара тот по инерции врезался в неисправный транспорт и зажал находившегося между ними водителя.

Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Проводится проверка.

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Теги

ДТП автобусы Петербург
Новости Социум Главное

В Ленинградской области сократилось число бездомных собак

За последние пять лет количество безнадзорных собак в Ленобласти уменьшилось на треть. Об этом сообщил начальник регионального управления ветеринарии Леонид Кротов на пресс-конференции в «Интерфаксе».

В Ленинградской области сократилось число бездомных собак - Если в 2021 году в регионе насчитывалось около 12,5 тысячи безнадзорных животных, то сейчас их колич
Фото: freepik/ Dragana_Gordic

По его словам, сокращение численности бездомных животных стало результатом успешной реализации программы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск). Если в 2021 году в регионе насчитывалось около 12,5 тысячи безнадзорных животных, то сейчас их количество составляет примерно 8 тысяч особей.

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Кротов добавил, что управление ветеринарии Ленобласти включает 12 районных станций по борьбе с болезнями животных, 67 ветеринарных участков и лечебниц, а также девять ветеринарно-диагностических лабораторий.

Теги

бездомные собаки Ленобласть Управление ветеринарии

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