Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП с участием трех лазурных автобусов, в результате которого тяжелые травмы получил водитель одного из транспортных средств.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, предварительно, вечером 18 июня один из автобусов МАЗ остановился из-за поломки у дома по Бассейной улице, после чего к нему подъехал другой автобус для оказания помощи. В момент ремонта водитель второго автобуса находился между двумя машинами.

В это время водитель третьего автобуса, начиная движение от остановки общественного транспорта, столкнулся со стоявшим впереди автобусом. От удара тот по инерции врезался в неисправный транспорт и зажал находившегося между ними водителя.

Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Проводится проверка.